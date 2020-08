Összefogtak a zsidó temetőért Bezin

Végre rend várja a Beziben található zsidó temető látogatóit. Hála a közösség néhány lelkiismeretes tagjának, a méteres gyomnövényeknek és a behajigált szemétnek már nyoma sincs.

A temetőt körülvevő kétméteres betonfal fölött sűrű bodzabokor tekint át, a másik oldalon derékig érő csalán és ördögcérna burjánzik a borostyánnal benőtt sírok közt. Nemrég még ilyen látvány fogadta azt, aki be akart térni a helyi zsidó temetőbe.

A kétéves Barnabás is segített

– Emlékszem, kislánykoromban rengeteg ibolya nőtt a szép márványsírok tövében. Sajnos a számos lopás miatt több síremlék eltűnt vagy megrongálódott, ezért fallal vették körbe a zsidó temetőt. Szomorú, ugyanakkor szükséges lépés volt, de már akkor is többünkben felmerült a kérdés, hogy nem lesz-e az enyészeté így a terület. Két éve kezdtünk el nyomozni, hogy kihez forduljunk, ha szeretnénk, hogy ez a temetőrész megszabaduljon a rátelepedett növényzettől. Végül eljutottunk a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségéhez. Tőlük idén tavasszal kérelmeztük, hogy hadd vegyük gondjainkba mi, a Bezi Szabadidős és Lovas Sportegyesület a területet – mesélte Burányi Renáta Éva, aki szüleivel, Burányi Zoltánnal és Burányi Zoltánnéval hét napon keresztül dolgozott, hogy rendbe tegyék az elhagyatott sírkertet, sőt, még kisfia, a kétéves Barnabás is besegített saját kis gereblyéjével.

Fűkaszát biztosítottak a munkához

A szövetség még anyagi támogatást is felajánlott nekik a munkálatokhoz, de ők inkább eszközt kértek, így az egyesület egy jó minőségű fűkaszát is kapott a munkák elvégzéséhez.

– Az elburjánzott növényzet mellett sokan dobáltak be szemetet az elkerített temetőbe, volt itt törött gyertyatartó, nejlonzacskó és műanyag flakonok is. Sajnos ez a probléma még most sem oldódott meg teljesen, néhány napja száraz kenyeret és tejesdobozokat szedtünk össze – mondta el Burányi Renáta Éva.

A síremlékek következnek

A kidőlt vagy megrongálódott sírokat is szeretnék idővel rendbe hozni, mivel az itt nyugvók többségének már nincs a településen hozzátartozója, aki ezt meg tudná tenni. Emellett az egyesület jövőbeni tervei közt szerepel az is, hogy a település nyilvános temetőjében lévő gazdátlan, néhány helyen terebélyes bokorral benőtt síremlékeit is megmentse.

– Már Bezi Község Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete is megkeresett minket, hogy ők is szívesen segítenek a munkálatokban. Nagyon örülünk neki, hogy a közösség más tagjai is szívükön viselik a helyi temető sorsát – mondta mosolyogva Burányi Renáta Éva.