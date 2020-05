Összefogtak a mosonmagyaróvári kórház fejlesztéséért

Négy mosonmagyaróvári cég összefogott dr. Bertalan István főigazgató felkérésére, és több mint 15 millió forint értékben anyagot, valamint munkájukat is felajánlották, hogy mielőbb elkészülhessenek a koronavírusos betegek majdani fogadásához az orvosi gázcsövek a krónikus osztályon. Az országosan is példaértékű vállalást Nagy István agrárminiszter köszönte meg a térség nevében.

Egyelőre még nem kezelnek koronavírusos betegeket a mosonmagyaróvári Karolina Kórházban, de az egészségügyi intézmény megtette a legfontosabb lépéseket a fogadásukra. A lélegeztetésre szoruló esetek kezelésére a különálló épületben helyet foglaló krónikus osztályt jelölték ki. Az elmúlt hetekben országosan is példaértékű munkálatokat végeztek ott. Dr. Bertalan István főigazgató főorvos felkérésére négy vállalkozás fogott össze, hogy újabb negyvennyolc ágy mellett mielőbb kiépülhessen az orvosi gázcsövezés, így hatvan lélegeztetésre szoruló beteget tudnak ellátni.

Az első szóra jöttek

– A H. I. Épületgépész Kft. a szükséges anyagokat biztosította, a HB Épületgépészet, a Top Cool Kft. és Nagy Zsolt egyéni vállalkozó a kivitelezést vállalta ingyenesen, az első hívó szóra. Az eredeti felmérés szerint ez egy kisebb költségű beruházás lett volna. Ám a kivitelezés megkezdése után kiderült, hogy a korábban kiépített rendszer nem bővíthető, így újat kell létrehozni több mint 15 millió forint értékben, az anyagköltséggel és a munkadíjjal együtt. Hét nap alatt, naponta több mint tíz órát dolgozott a vállalkozások tizenöt munkatársa. 5,8 millió forint értékben megrendeltük az elosztókat. Az országban korábban meglévő gázvételi végpontokat már felhasználták, ezért ezeket is megrendeltük, szállításuk egy-két héten belül várható. Abban bízunk, hogy a következő szállítmányból mi kapunk először, hiszen nálunk áll legjobban az előkészület, a legtöbb helyen még csak a tervezésnél tartanak – tudatta dr. Bertalan István főigazgató.

Nemes felajánlás

Mint mondja, ezzel lefektették annak az alapjait, hogy a járvány terjedésének függvényében a lehető leggyorsabban tudnak itt betegeket fogadni. A lélegeztetőgépek a betegszám szerint érkezhetnek majd.

Az átadón megjelent Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője, hogy köszönetet mondjon a gyors intézkedésért és nemes felajánlásért Horváth Imrének, Tomasits Norbertnek, Nagy Zsoltnak és Horváth Leventének, valamint munkatársaiknak.

– Ez a beruházás nemcsak arról szól, hogy negyvennyolc ágyhoz tudunk majd oxigént biztosítani, hanem sokkal többről. Ahogy arról is, hogy rugalmasan, önzetlenül, felajánlásból végezték el a munkát, ezért a város és környéke nevében is köszönetet kell mondanunk. Példamutató, hogy hogy tudunk a nehézségek idején összefogni. Hogyha baj van, akkor nem majd holnap, hanem most kell lépni – emelte ki Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője, aki korábban szintén jelentős összeget ajánlott fel az intézménynek a védekezésre.

Fegyelmezett lakosság

A megjelent vállalkozók is meghatódva fogadták a köszönetnyilvánítást. Mint érdeklődésünkre elmondták, helybeliként szívügyüknek tartották, hogy segítséget nyújtsanak a bajban, hiszen fontosnak tartják ők is a mosonmagyaróvári kórház megmaradását.

Dr. Bertalan István szerint az eddigi hetek is bebizonyították a lakosság fegyelmezettségét, hiszen a járványgörbét sikerült laposítani. Egyszerre nem terhelik sokan az egészségügyi rendszert, s így minden rászorulót el tudnak látni, szükség esetén lélegeztetőgéphez juttatni.