Összefogott az Országos Állatvédőrség és a Győri Puha Praclik

A Győri Puha Praclik Egyesület civil csoportként indult, majd 2019 augusztusában sikerült egyesületté válniuk. Az egyesületet Polgár Veronika és Rikovics Anita a munkájuk mellett viszik a hátukon azért, hogy minél több beteg, rászoruló cicát megmentsenek és ellássanak. A macskák segítése mellett a kutyákat is támogatják, szombaton gyűjtést szerveznek nekik.

Az Országos Állatvédőrség Alapítvánnyal közösen szombaton eledelgyűjtést szervez a Győri Puha Praclik Egyesület a Fehérvári út 3. szám alatt (Spar). Saját mentettjeiken kívül más rászoruló kutyáknak és cicáknak is segítenek a gyűjtéssel.

A táptól a bolhairtóig

Amire mindig szükség van: szárazeledel, konzerv, tisztító- és immunerősítő szerek, bolha- és kullancsirtó szerek, tésztafélék. A legfőbb céljuk, hogy azokon az állatokon segítsenek, akik nem megfelelő körülmények között élnek, láncon tengetik életüket, gazdájuk nem megfelelően bánik velük, bántalmazzák vagy lemondanak róluk. Az egyesület nemcsak beteg, nélkülöző cicákat ment és lát el, hanem az ivartalanítás elkötelezett híve is, mellyel a felelős állattartásra próbálja felhívni a figyelmet.

Mindemellett rászoruló családoknál élő kutyákat, macskákat is segítenek orvosi kezelésekkel, élelemmel. Tavaly több mint 180 cicát fogadtak be, melyből 132 szőrgombóc került gazdához, a kisállatok gazdihoz jutásában is segítenek. Két „pracliházat” üzemeltetnek, melyeket adományokból építettek fel és rendeztek be. Itt helyezik el az utcáról összeszedett, ápolásra és műtétre szoruló állatokat. A pracliházak különösen a tavaszi és az őszi időszakban vannak túlzsúfolva gazdikereső cicákkal.

Állatorvosi ellátás

„Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert több ideiglenes befogadónk is van, így külső helyszíneken is tudunk helyet biztosítani a puha praclik számára” – mondta Rikovics Anita, az egyesület alelnöke. „Minden hozzánk kerülő cica megfelelő orvosi ellátásban részesül, megkapják a szükséges oltásokat, féreghajtókat, elvégezzük a fontos teszteket. A legtöbb esetben betegeket fogadunk, hiszen az ő számukra az utcán az élet orvosi ellátás nélkül sokszor esélytelen” – tette hozzá Polgár Veronika, az egyesület elnöke. Hosszú távú terveik között szerepel egy cicapanzió építése és üzemeltetése is.

Valentin-napi akció

A szombati eledelgyűjtés mellett Valentin-nap alkalmából szintén adományt gyűjtenek az orvosi „praclikasszába”. Te miről tudsz lemondani? – teszik fel a kérdést Facebook-posztjukban is. Egy csoki, virág vagy vacsora áráról? A 11737038-21451315-ös OTP-számlaszámra várják az adományokat. A tranzakció közleményébe várják, hogy ki miről mond le a szerelmesek ünnepén a kisállatok egészségéért. Mert egészséget, ezáltal életet adni az egyik legnagyobb ajándék.