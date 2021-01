Orvosként esett át a fertőzésen a máriakálnoki Dr. Porpáczy Krisztina

„Próbálunk reményt kelteni, mert az erőt ad. Elmondjuk, hogy a többi beteg hogyan vészelte át. Ez sokszor segít” – hangsúlyozza dr. Porpáczy Krisztina máriakálnoki háziorvos, akit a koronavírus-járvány testi és lelki következményeiről és az oltásról is kérdeztünk.

Dr. Porpáczy Krisztina nem csak háziorvosként találkozik Máriakálnokon nap mint nap koronavírussal fertőzött páciensekkel – maga is átélte a betegséget. Miként látja most a helyzetet, mi a véleménye az oltásról? – kérdeztük.

Reményt ad, mert véget érhet a bezártság

– Az emberek többségén fáradtságot és beletörődést láttam a karácsony előtti időszakban. Mindenki várta már a jó híreket a vakcinákról. Volt olyan idősebb páciensem, aki naponta felhívott, hogy megtudja, mikor kaphatja meg az oltást. Reménykednek, hogy vége lehet a bezárkózásnak, ismét szabadon találkozhatnak a barátaikkal és a szeretteikkel. Sokan tervezték a nyarat, latolgatták, hogy melyik kiállítást látogatnák meg, hol nézik meg az első premiert. Ők a szerencsésebbek, de vannak olyan betegeim, akik elveszítették a munkájukat, barátaik, családtagjaik haltak meg. Gyászolják azt az időt, ami soha nem jön vissza, az öleléseket, amiket nem élhetnek újra át, mert egy másik világba távozott a szerettük. A fiatalok hiányolják a társaikat, az önfeledt iskolás napokat. Ezzel rengeteg dolguk lesz a szülőknek, a pedagógusoknak és a pszichológusoknak, ha újra szabadabban találkozhatnak és járhatnak iskolába a gyermekeink. A járvány pótolhatatlan időszaktól fosztotta meg a fiatalokat. Azt ennek ellenére fontosnak tartom, hogy megkíséreljük kimozdítani őket a zárkózottságból, az internet világából.

Ugye egyszer ez is elmúlik?

A doktornő arról is beszélt, hogy sok páciense átesett a betegségen, ki könnyen, ki nehezen gyógyul meg és hetek, hónapok múltán is érzi a fáradtságot. Az öröm érzése mellett ott bujkál bennük a kérdés: ugye elmúlik ez egyszer?

– Felhívjuk a figyelmet a hullámvölgyekre, hogy ne essenek kétségbe. Elmondjuk, hogy a többi beteg hogyan vészelte át. Nekem az segít, hogy átéltem a betegséget. Rengeteget ad a közvetlen és távoli barátok figyelmessége – avatott be a szakember.

Beoltatja magát is

Dr. Porpáczy Krisztina azt tanácsolja, hogy a védőoltás kapcsán konzultáljunk a háziorvosunkkal.

– A továbbiakban lehet, hogy több oltás is elérhetővé válik Magyarországon. Ezekkel kapcsolatban is a megfelelő alapossággal és körültekintéssel fogok eljárni a betegeim és a családom érdekében is – emelte ki a háziorvos. Hozzáfűzte: – Mivel december elején estem át a fertőzésen, én még nem adathatom be az oltást, de tavasszal mindenképp tervezem. Nagyon fontos, hogy az oltással nemcsak a saját életünket védjük, hanem másokét is. Mint amikor „fészek”-immunizálást javaslunk egy újszülött születése előtt a közvetlen családtagoknak. Ha a nagyszülő vagy testvér felveszi az influenza elleni oltást, akkor megakadályozhatjuk, hogy a kisgyermek megfertőződjön és súlyos szövődményeket kapjon, vagy egy bárányhimlőjárvány során nem viszi haza a védtelen csecsemőnek a gyermekközösségből a megbetegedést a testvére. Az oltás társadalmi kötelezettségünk.

Figyeljünk oltás előtt!

Dr. Porpáczy Krisztina azt mondja: „Mint minden oltásnál, itt is figyelnünk kell arra, hogy amikor megkapjuk, ne legyenek fertőzésre jellemző tüneteink: a láz, hőemelkedés, torokfájás, felső légúti tünetek, hasmenés, hányás ugyanis kizáró ok. Heteken belül végzett műtét, foghúzás esetén sem javasolt oltatni magunkat. A kitöltendő kérdőívben az oltás előtt rákérdeznek a krónikus megbetegedésekre és a korábbi allergiákra, gyógyszerszedésre. Ezek alapján döntenek az oltóponton, hogy felvehető-e az oltás.”