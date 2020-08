Országos turnén a digitális élmények Győrben – fotók

A látogatók kipróbálhatták a 3D-nyomtatót, a drónt, a legórobotot és felvehették a VR-szemüveget is.

Közelebbről is megismerni az informatika és a digitális világ fejlődését – ez az egyik célja az országos Utazó Digitális Élményköpontnak, amely tegnap Győrbe látogatott. Az előző napokban az utazó csapat járt Ravazdon, a Győrújbaráti Gyermektáborban és Kajárpécen is. A látogatók kipróbálhatták a 3D-nyomtatót, a drónt, a legórobotot és felvehették a VR-szemüveget is.

– A könyvtár második alkalommal pályázott sikerrel a Digitális Jólét Programban – magyarázta Sebők Zsuzsanna, a rendezvénynek otthont adó Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyvtárának munkatársa, az esemény szervezője, a digitális program mentora. – Az utazó digitális élményközpont csapata nemcsak a fiataloknak, az időseknek is ügyesen be tudja mutatni a jövő virtuális eszközeit. Az érdeklődők megtudhatták, hogyan alakultak ki a drónok, mit tudnak a szerkezetek. Kipróbálhatták a robotokat, amiket az előadók maguk alkotnak és fejlesztenek. Számos országban már egyetemi kurzus is épül a játékos programozásra.

Aki tudásra éhes, számíthat a könyvtárra

– Digitális Jólét Pont vagyunk, így egyaránt fontos célunk a digitális nevelés és a felzárkóztatás. Szeretnénk, ha tudnák a gyerekek és a fiatal felnőttek, hogy ebben is számíthatnak a könyvtár mint információszerző hely segítségére. Győrben egyre nagyobb az érdeklődés az utazó digitális élményközpont iránt, hiszen egyre fiatalabb korban ismerkednek meg a gyerekek a digitális eszközökkel. Másrészt a mindennapjainkban is jelen van a digitalizáció, gondolok itt az ügyintézésre, de például az oktatás is az online platformokon zajlott az elmúlt hónapokban, egészen az alsó tagozattól a felsőoktatásig. Lássuk be, hogy többünknek meggyűlik a baja, ha például egy online nyomtatványt kell megkeresnie vagy kitöltenie, de sokan akkor is elbizonytalanodunk, ha például online kell fizetni – emelte ki Sebők Zsuzsanna.

Győrrel zárták a sort

A Digitális Jólét Program minden hónapban három nap erejéig ellátogat egy-egy megyébe. Az utazó digitális élményközpont busza ilyenkor több településre eljut. A csapat ezúttal Győr-Moson-Sopronba utazott, a zárónapot a győri könyvtárban rendezték meg.

– Decemberben hatalmas érdeklődéssel zárult az első program. Akkor főleg iskolai csoportok jelentkeztek, és a tanárok jelezték, hogy nagyon szívesen jönnének újra – tette hozzá a szervező.

A gyerekek megkapták, amit nyomtattak

Idén megint nagy sikere volt a drónoknak a kicsik körében, az ismeretterjesztő előadás után az udvaron meg is röptethették a szerkezeteket. A tizenéves korosztálynak inkább a legórobot jött be, meglepő volt, hogy sok lány is érdeklődött a VR-szemüveg iránt, amelynek segítségével egy motorverseny résztvevőivé válhattak. Az ismeretterjesztő előadáson bemutatták a 3D-nyomtatógép alkatrészeit és a szükséges alapanyagot is, ami mint kiderült, kukoricakeményítő-alapú bioműanyagból készül és három év alatt lebomlik. Ez érdekes volt, mert ránézésre csak egy vékony, színes, műanyag zsinórnak tűnt. A gép egyébként magyar találmány, jelenleg is Csepelen gyártják – tudtuk meg. Bármilyen alakzatot be tudnak szkennelni 3D-formában, legyen az Yoda mester a Star Warsból, esetleg egy autó vagy kiskutya. Nemcsak szobrokat, de használati tárgyakat is készítenek a nyomtató segítségével. A kinyomtatott mintákat az óvodai, iskolai csoportok hazavihették magukkal.