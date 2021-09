Országos szinten is nagyon sok a baleset Győr-Moson-Sopron megyében – Infografikán mutatjuk

Komárom-Esztergom megye vezeti a baleseti statisztikát – az idei második negyedévben száz kilométer közútra 2,3 karambol jutott. Győr-Moson-Sopron 1,9 balesettel a harmadik Pest (2,1) és Fejér után (2). Tavalyhoz képest 19 százalékkal több karambol történt a KSH adatai szerint az országban, a halálos kimenetelűek száma 46 százalékkal nőtt. Szakértőnk szerint érdemes a számok mögé nézni. Számításba venni a megye gazdasági erejét és hogy a járvány óta másképp közlekedünk.

Az idei második negyedévben országosan 3501 baleset történt, 2020-ban ugyanebben az időszakban csak 2908. A KSH friss felmérése aggodalomra ad okot, amiben a régió megyéinek is nagy a szerepe. (Adatok a grafikában.) A halálos kimenetelű balesetek mellett 23 százalékkal nőtt a könnyű sérüléssel, 7,8 százalékkal pedig a súlyos sérüléssel végződők aránya.

Visszatekintve a korábbi évekre, már nem ennyire rossz a helyzet. Erre hívta fel a figyelmet szakértőnk, Máthé-Tóth Péter, a Győri Útkezelő Szervezet mérnöke.

– A második negyedéveket tekintve 2014 óta 2020-ban maradt először 4000 alatt a balesetek száma, amit a 2021-es adat sem halad meg. A csökkenés oka összetett, közlekedésünk gyökeres változáson ment át a járvánnyal. A korlátozásokkal enyhült a forgalom, így kevesebb baleset is történt. Csak tavaly őszre, tél elejére állt vissza a forgalom a Covid előtti időszakban megszokottra. 2021-ben már jóval több járművet láthattunk az utakon, főleg teherautót, de az egyéni közlekedés is felértékelődött. Az emberek elsősorban kényelmi és biztonsági szempontokat mérlegelve váltották le a tömegközlekedést. Az, hogy 20,3 millióval kétéves csúcson volt júniusban a havi gépjárműforgalom, sokat elárul. Akik korábban csak gondolkodtak rajta, könnyebben szánták és szánják rá magukat autóvásárlásra. Az olcsóbb, jó állapotú, takarékos kocsik iránt fellendült a kereslet, ami felhajtotta az árakat. Bár nőtt az utóbbi időben a forgalomban lévő autók átlagéletkora, ez a balesetek számában nem mutatkozik meg és ez remélhetőleg így is marad.

A statisztikát persze ezek után sem érdemes könnyelműen átértékelni, erre a KSH felmérésének többi adata mutat rá. A második negyedévben a balesetek döntő hányada a járművezetők hibája miatt következett be, ezen belül a leggyakoribb ok (31 százalék) továbbra is a sebesség nem megfelelő alkalmazása volt. 334 balesetet okoztak ittasan, 8,2 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az autópályákon 62 százalékkal több, összesen 110 baleset történt, amelyekből egyedül a halálos kimenetelűek száma csökkent, a súlyos sérüléssel járó baleseteké az átlagosnál is nagyobb mértékben, 2,4-szeresére, a könnyű sérüléssel járóké 47 százalékkal nőtt. A hosszabb autópályákat vizsgálva, 100 kilométerre vetítve átlagosan 5,7 baleset jutott, fajlagosan a legtöbb (19,4) az M1-esre.