A határőr szív mindig összeköt – Országos Határőr Találkozó tartottak Sopron közelében – galéria

Az ország minden részéről, mintegy százan érkeztek volt bajtársak a Görbehalmon tartott hatodik Országos Határőr Találkozóra, hogy felidézzék a közös éveket. Idén emlékoszlopot is avattak.

Egy határkövet szimbolizál az az emlékoszlop, amit szombaton ünnepélyes keretek között avattak fel a Görbehalmi Bányászati Múzeumnál. Azoknak állít emléket, akik egykor ezen a szakaszon őrizték hazánk határait. A program fő szervezője Vessző Ernő volt határőr, aki amellett, hogy üdvözölte az egybegyűlteket, köszönetet mondott Szigethi Sándornak, a bányászati múzeum tulajdonosának, hogy közreműködött a szervezésben és helyt adott a rendezvénynek.

Mint elmondta, az Alföldről, a Balatontól és az ország minden részéről érkeztek bajtársak a találkozóra. – A hagyományos zöld határőr szív az évtizedek elmúltával is összeköt – tette hozzá. Az emlékezők azt is elmondták, hogy az eltelt évek alatt kiemelkedő munkát végeztek e nehéz határszakaszon szolgálatot teljesítő határőrök.

A programon jelen volt Stöckert Tamás, a körzet önkormányzati képviselője, valamint Barcza Attila is. Sopron és térsége országgyűlési képviselője elismerőleg szólt a volt határőrök munkájáról. Mint mondta, a határőrség ugyan megszűnt, de néhány éve újra fontossá vált a feladat, amit most a határvadászok vettek át. – Ha a határvédelem biztos kezekben van, az ország is biztonságban van. A társadalom minden tagja értékeli a munkájukat – tette hozzá.