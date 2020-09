Országelső a győri Széchenyi-egyetem laboratóriuma

Megkapta az akkreditált státuszt a Széchenyi István Egyetem Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratóriuma, amely így elektromágneses összeférhetőségi vizsgálatokat és a rádiós berendezések direktívája által meghatározott szabvány szerinti kereskedelmi célú vizsgálatokat is végezhet – az utóbbit hazánkban egyedüliként.

A Széchenyi István Egyetemen 2006-ra épült fel a Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium a vezeték nélküli sugárzás és hullámok vizsgálatára. Drotár István laborvezető elmondta, hogy a létesítmény egyszerre szolgálja a tudományos kutatásokat és a piaci szereplőket, akik között gyártók és fejlesztők egyaránt megtalálhatók.

„A labor legfontosabb eleme a reflexiómentesített, árnyékolt mérőtér, amelyhez számos műszer kapcsolódik. Ebben a kamrában európai uniós direktívákban előírt vizsgálatokat tudunk elvégezni. Az egyik az EMC, vagyis az elektromágneses összeférhetőségi direktíva, amelynek alapján a mikrohullámú sütőtől az állólámpáig minden elektronikus ipari, háztartartási készüléket alá kell vetni egy összeférhetőségi vizsgálatnak, és csak utána lehet piacra vinni. A másik a rádiós berendezések direktívája (RED), ami pedig valamennyi olyan eszközre vonatkozik, amelynek irányítása, kommunikációja vezeték nélküli technológiával történik. Kétféle megfelelőségi vizsgálat elvégzése kötelező a tanúsítás igénylése és a forgalomba hozatal előtt. Az egyik az emisszióvizsgálat, ami azt mutatja meg, hogy az eszköz milyen mértékű sugárzást bocsát ki magából. Ezenkívül meg kell vizsgálni, mekkora zavartatást képes elbírni úgy, hogy még működőképes marad (immunitás). Ennek fontossága könnyen belátható: véletlenül sem szabad előfordulnia mondjuk egy óvodában annak, hogy a tűzjelző berendezés nem küld értesítést a tűzről, mert a közelében ugyanazon a vezeték nélküli kommunikációs sávon működő távirányítós autóval játszanak a gyerekek, amelynek a jele erősebb” – magyarázta Drotár István.

A szakember örömmel számolt be arról, hogy a laboratórium elnyerte a Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditációját, így már nem csupán fejlesztésközi támogató vizsgálatokat, hanem megfelelőségi vizsgálatokat is végezhet. Drotár István tájékoztatása szerint EMC-akkreditált labor négy-öt van az országban, de felsőoktatási környezetben a győri az egyetlen; igaz, az igények is nagyok, hiszen az elektronikus eszközök száma egyre növekszik. Ugyanakkor a Széchenyi István Egyetemen lévő az egyedüli piaci célú RED-akkreditált labor nemcsak a felsőoktatási intézmények között, hanem az egész országban.

„Mindez azt jelenti, hogy az általunk kiadott eredmények, dokumentumok hitelesek, megkérdőjelezhetetlenek, bármikor visszamérhetők, visszaellenőrizhetők. Emellett hatalmas értéket jelent az egyetemi háttér, ami mindenki számára garantálja a függetlenséget. Az akkreditáció megszerzésének kedvező hatását már most tapasztaljuk a megrendelések számának emelkedésében, és bízunk abban, hogy a tendencia folytatódni fog – részletezte Drotár István. – Az akkreditáció megszerzéséhez sokak segítségére volt szükség: az egyetem mindenkori vezetésére, amely biztosította az alapkörnyezetet és lehetővé tette a folyamatos fejlődést, valamint többek között prof. dr. Kuczmann Miklós korábbi dékán, dr. Borbély Gábor tanszékvezető és dr. Kolos Tibor munkájára, támogatására. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, az Antenna Hungária, a Huawei és MVM Net ugyancsak hozzájárult ahhoz, hogy elérjen erre a szakmai szintre a laboratórium. Emellett pedig nagyon fontos, hogy mindig számíthattunk a kari, tanszéki kollégák tudására, s így hallgatókat tudtunk bevonzani erre az izgalmas területre.”

Drotár István hozzáfűzte: az egyetemen még két labor – az Anyagvizsgáló Laboratórium és a Csomagolás és Környezetállósági Vizsgálólaboratórium – rendelkezik akkreditációval, amelynek kollégái példát adtak számukra, hogyan érjék el ezt a minősítést. A laborvezető szerint nemzetközi viszonylatban is unikumnak számít, hogy egy intézményben három akkreditált labor van, ami azzal az előnnyel is jár, hogy egymásnak és egymás ügyfeleinek is tudnak támogatást, szélesebb szolgáltatási portfóliót, hiteles kiegészítő kompetenciát nyújtani, erősítve a belső kapcsoltságot.

„Mindezek a szolgáltatói egyetemet erősítik piaci és tudományos oldalon egyaránt. Nincs valós kutatás, ha nincs valós laboratóriumi környezet, ahova tudnak csatlakozni a piaci szereplők, a gyártók és a fejlesztők” – mondta Drotár István, aki megjegyezte: a labor biztos hátteret nyújt az Innovációs és Technológiai Minisztérium által is támogatott Digitális Fejlesztési Központ 5G-vel kapcsolatos sokrétű kutatásaihoz, amellyel társadalmi szükségletet elégítenek ki.