Örömet ad a betegek szeretete

Huszonhét éve dolgozik az egészségügyben, ha újrakezdhetné, ugyanezt a szakmát választaná Tóthné Matyi Jolán. A város szociális ellátása területén végzett kiemelkedő tevékenységét Humanitás-díjjal ismerték el a Hűség napján.

– Régóta dolgozom a kórházban, több elismerést is kaptam, igazgatói dicséretet, tanácsosi kinevezést, de ez a mostani díj a legfontosabb visszajelzés a munkámról. Nemsokára nyugdíjba megyek, ez egy nagyon szép lezárása a pályámnak – mondta a Humanitás-díjjal kitüntetett Tóthné Matyi Jolán, aki azt is elárulta, a családja is nagyon büszke rá.

– A férjem nem tudott elkísérni az ünnepélyes díjátadóra, ezért édesanyám jött el velem. Szinte sugárzott a boldogságtól és ő is örömmel fogadta a gratulációkat. A kórház vezetésétől és a kollégáktól is folyamatosan kaptam a jókívánságokat attól a perctől, ahogy nyilvánosságra került a díjazottak névsora. Az első telefonnál még azt sem tudtam, mihez gratulálnak, aztán gyorsan megnéztem a Kisalföld internetes oldalán. Egész decemberben örömmámorban úsztam – nevette el magát piciny, de annál barátságosabb kórházi irodájában Jolika, aki az egészségügyi, majd a csecsemő- és gyermekgondozói képesítését követően 1990-ben egészségügyi főiskolai diplomát is szerzett intézetvezető ápolói szakon. 1993 óta dolgozik az Erzsébet-kórházban a pszichiátriai betegek elkötelezett szociális munkásaként. Részt vesz az ügyeik intézésében, ismeri a legújabb jogszabályokat, állandó kapcsolatban van a környék szociális intézményeivel. Segít a rehabilitált betegek munkahelykeresésében is. Példaértékű az aktivitása és a szociális hivatás, valamint a segítségre szorulók iránti alázata. A pszichiátriai betegek és hozzátartozóik támogatásában magas szintű humanitárius tevékenységet folytat.

– Bizony, sok energiát kivesz az emberből ez a munka. Amikor a pszichiátriai osztályra kerültem, azt hittem, mindenkin tudok segíteni, de be kellett látni, hogy csak annak lehet, aki maga is akarja. Mégis elégedett vagyok, mert jó érzés, amikor bejönnek a hozzátartozók vagy maguk a betegek és megköszönik, amit értük tettem. A gondoskodás, a segítés az egész életemet végigkíséri, és örülök, hogy ezt a lányom is folytatja. Ő látássérültként választott egy nagyon szép és nemes hivatást, a hittudományi egyetem hallgatója, hamarosan evangélikus lelkész lesz. Ha még egyszer kezdhetném, ugyanezt a szakmát választanám – zárta a beszélgetést a kitüntetett.