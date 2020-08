Örökfogadalmat tett Lőrinc testvér Pannonhalmán – fotók

Családtagok, barátok, volt iskolatársak kísérték el Biriszló Lőrinc testvért Pannonhalmára, hogy együtt ünnepeljék vele örökfogadalmát. A fiatal szerzetes régóta készült rá, hogy csatlakozzon a szerzetesközösséghez.

Ritka eseménynek lehettünk tanúi tegnap a pannonhalmi bazilikában, ahol örökfogadalmat tett a pestszentlőrinci származású Biriszló Lőrinc. Szerzetessé válásának alkalmára olyan helyszínekről érkeztek résztvevők, melyek Lőrinc testvér eddigi életének fontos állomásai voltak.

A Magyar Bencés Kongregáció­hoz tartozó szerzetesek Pannonhalmán kívül az ország más településein is, valamint Brazíliában élnek. Ugyanazokra az alapelvekre épül a házak élete, de a tekintetben, hogy a Regula értékrendjét miként valósítják meg, minden közösség nagy szabadságot élvez.

Figyelve Lőrinc testvért, hatalmas lelki utat tett meg a liturgia alatt. Az örökfogadalom-tétel nagy ünnep a szerzetessé válók életében, ekkor kapják meg szerzetesi ruhájukat is.

Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát dicsérő szavakkal mutatta be Biriszló Lőrincet a bazilikában együtt imádkozó közösség előtt.

Életre szóló fogadalom

– Szent Benedek atyánk úgy tartja, a szerzetessé válásnak egyetlen kritériuma van, hogy a jelölt keresse Istent – intézte szavait a főapát Lőrinc testvérhez. – Ha kitartóan keressük őt, megvannak azok a pillanatok, amikor betér a házunkba és megtapasztalhatjuk jelenlétét.

Biriszló Lőrinc bencés diák volt, így gimnazista kora óta él Pannonhalmán, amit a jelöltidőszaka, majd az egyszerű fogadalmas évek követtek. Mint fogalmazott, élete kiteljesedését várja a fogadalomtól, amivel a szerzetesközösséghez és Pannonhalmához kapcsolódik. Örökre.

Igazi kiteljesedés a lelki életben lehetséges

– A kiteljesedésnek két területe van, a munka és a kapcsolatok – mondta Hortobágyi T. Cirill. – Fontos a mi életünkben is a munka, a szakmaiság, de egy szerzetes kiteljesedése – mind­ezektől persze nem függetlenül – mégsem ezekben, hanem egyedül a lelki életben, a spiritualitás területén lehetséges. Az Isten-keresés nemcsak a jelöltévek alatt fontos, nemcsak a növendékek feladata, hanem egész életünkön át kitartó program. Igazi gazdagodás, valódi mélyülés csak ettől várható.

Lőrinc testvérről úgy fogalmazott a főapát, tehetséges, aki bízhat abban, hogy hamarosan örömét leli majd a tanításban, a nevelésben, a kutató-, publikáló munkában is. Hortobágyi T. Cirill kedves, barátságos emberként mutatta be a fiatal szerzetest.

A liturgián Biriszló Lőrinc elmondta fogadalmát, magára öltötte a szerzetesi ruhát, majd egyesével köszöntötte szerzetes testvéreit. A megható ünnepséget követően már oldottabb hangulatú állófogadáson gratuláltak neki szülei, testvérei, családtagjai, barátai és a bencés szerzetesek.