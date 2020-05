Online ünnepelték a távközlés világnapját a Széchenyi-egyetemen

A távközlés világnapja május 17., aminek ünnepségét minden évben a győri Széchenyi István Egyetem szervezi. Idén a járványhelyzet miatt online került sor a rendezvényre.

A távközlés rendkívül fontos szerepet tölt be mindennapjainkban, és ez hatványozottan érvényes az előző hetekben ránk kényszerített, a személyes találkozásokat korlátozó körülmények miatt – erről beszélt prof. dr. Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora a távközlési világnap online rendezvényén elmondott köszöntőjében. Hozzátette: egyrészt sajnálja, hogy elmaradt az idei távközlési hallgatói verseny, másrészt örömét fejezte ki, hogy a legutóbbi világnapon megjelent hallgatói szekciót a virtuális térbe helyezve az intézmény diákjai is megmutatkozhatnak az előadók között, bemutatva fejlődésüket, megszerzett tudásukat.

A távközlés nemzetközi világnapját ötvenkét éve, 1968 óta rendezik meg világszerte a Nemzetközi Távközlési Egyesület (International Telecommunication Union, ITU) 1865-ös megalakulására emlékezve május 17-én. Magyarország az ITU alapító tagja. A hazai távközlési szakemberek képzésében kiemelkedő szerepet betöltő győri egyetem szervezi hagyományosan – idén már 11. alkalommal – az ünnepséget, amire ezúttal a koronavírus-járvány miatt online került sor.

A virtuális szimpózium előadásai a https://tavkozlesvilagnap.sze.hu/2020/ internetcímen érhetők el. Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) főigazgatója az 5G értékesítésről adott bővebb tájékoztatást, Dr. Bartolits István, a Technológiaelemző Főosztály vezetője a járvány távközlési piacra gyakorolt hatását elemezte. A mobilhálózatok modernizációs lehetőségeit Kollár Péter, a Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Főosztály munkatársa járta körbe. Gyulai Balázs és Krausz József, a Rádiómonitoring Osztály mérnökei a lakossági elektromágneses kitettség vizsgálatáról osztottak meg adatokat, majd Ritoók Zsigmond, az NMHH nyilvános szélessávmérő központjának vezetője mutatta be annak működését. A kábeltelevíziózás és mobilhálózatok együttéléséről Putz József távközlési szakértő számolt be, kifejtve, miként is hat a második digitális hozadék a szolgáltatók életére. Árki Zsolt, az Antenna Hungária igazgatója előadásából kiderült, milyen nehézséget okoz a pandémiás helyzet a tervezett televíziós műsorszórás technológiai megújulásában. Dr. Thuróczy György, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője az elektromágneses sugárzás élettani hatásait elemezte, s azt, milyen módon változik meg e környezet az új technológiák megjelenésével. Gscwindt András, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatója izgalmas kísérletről beszélt, amely a fejünk felett zajlik. Két nanoműhold megépítésére és működtetésére vállalkoztak, melyek hónapok óta róják útjukat a Föld körül. A győri egyetem hallgatói is közreműködnek ebben a műhold-megfigyelésben az intézmény tetején elhelyezett hatalmas parabolaantennájukkal.

A résztvevők a világnap alkalmából főhajtással tisztelegtek mindazok előtt, akik a nap 24 órájában folyamatos munkájukkal hozzájárulnak a hazai távközlési hálózatok üzemeltetéséhez, fenntartják működőképességét, s akik a mostani időszakban is „láthatatlanul” teszik a dolgukat, hogy mindenki számára elérhetők legyenek a tévé- és rádióműsorok, a fix és mobil internetszolgáltatások, megkönnyítve mindennapi életet.