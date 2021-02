Online töpörtyűsütő versenyt rendeztek Levélen – fotók

Kicsi, nagy vagy közepes, kevésbé vagy jobban pirítva. Megoszlanak a vélemények ki, hogy szereti készíteni a töpörtyűt. A levéliek szombaton ebből versenyt is hirdettek, a pandémia miatt online.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Ötödször hirdetett a levéli kultúrház töpörtyű sütő versenyt. A járványügyi helyzet nem tette lehetővé, hogy a hagyományokhoz híven a kultúrház udvarán versengjenek a csapatok, de a szervezők nem adták fel ennek ellenére idén sem: online szervezték meg a megmérettetést. Ez azt jelentette gyakorlatilag, hogy a versenyre nevező tizenhat csapat tagjai egy-egy külön helyszínen, akár egyikük családi házánál fogtak neki a zsírszalonna darabolásának, sütögetésének. Innen kellett bejelentkezniük élőben, fotókat küldeni a munkafolyamatról, de természetesen a zsűri tagjai is kilátogattak hozzájuk.

A megnyitót szintén online tartották. Itt Kiss Béla levéli polgármester köszöntötte az interneten keresztül a versenyzőket. Mint elmondta, három tényező miatt döntöttek arról, hogy mégis megszervezik a versenyt. Egyrészt a néhai Stark Tiborra emlékezve, aki minden évben megmérette magát. Ugyanakkor fontosnak tartották összehozni a generációkat is: átadni a hagyományokat a fiataloknak, akik viszont például a technikai háttérben tudtak segíteni a csapatoknak és szervezőknek, ahogy azt is, hogy a jelen nehéz helyzet ellenére is tartsák azt a szimbiózist, ami az önkormányzat, lakosság és a szervezetek között van.

Fehér Attila ötletgazda arról mesélt, hogy egy kocsmai beszélgetésből jött a gondolat: mutassa meg mindenki milyen töpörtyűt tud készíteni.

Aki jobbat süt, az fog nyerni – így indult útnak Kiss József Attila elnökletével Niczki Krisztián és Fehér Attila a zsűri tagjaiként. Az egyes helyszíneken az egyébként is már emelkedett hangulathoz az is hozzájárult, hogy élő zene mellett ajándékkal is kedveskedtek a szervezők.

A bírálók egyébként figyelték, mennyire sült ki a töpörtyű zsírja, milyen a mérete, mennyire ropogós vagy mennyire találták el a sütését. Emellett a zsírját, annak illatát és állagát is értékelték.

Érdekességként az értékelés után csak a második és harmadik helyezettet közölték online: a megtisztelő „Levél Község Majdnem Töpörtyűsütő Mestere” címet a Horgászok érdemelték ki, maguk mögé utasítva a Majdnem jó! csapatot, akik „Levél Község Egyszer Majd Töpörtyűsütő Mestere” címet kapták. Ez után tovább izgulhattak a többiek. Míg végül a zsűri tagjai és Kiss Béla polgármester le nem parkolt a rendőrökből álló Polisz főhadiszállása előtt. Idén ugyanis ők nyerték a Vándorfakanalat, mellyel 1 évig használhatják a „Levéli Töpörtyűsütő Mester” címet!