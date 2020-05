Online oktatás élvezetesen

A koronavírus miatt az oktatás is hirtelen a virtuális térbe került. A pedagógusok hihetetlen kreativitásról tettek tanúbizonyságot, amikor egyik napról a másikra átálltak a távoktatásra.

A technikát nem a legfontosabb tantárgyak között tartják számon, pedig nagyon sok gyakorlati, a mindennapi élethez szükséges ismeretet nyújt. Ám ezt is lehet úgy oktatni, hogy a gyerekek élvezzék a tanulást, az ismeretszerzést.

Nagyon jó módszert talált ki Horváth Tibor, a Győri Arany János Angol-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola technika tanára tanítványai oktatására, motiválására.

-Azt én is tudom, hogy a matematika, a magyar, a történelem, a nyelvek a legfontosabbak, de a technika tantárgy is bent van a tanrendben. Amikor elkezdődött az otthoni digitális tanulás, az volt az elvárás, hogy lehetőség szerint egyfajta csatornán, egyfajta módon, követhetően próbáljuk meg a gyerekeknek a tananyagot eljuttatni és az ellenőrzést végrehajtani. Az is elvárás volt, hogy a heti egy órás tantárgyaknál havonta egyszer legyen értékelés. Azt találtam ki, hogy tananyag levelet küldök a gyerekeknek PDF formátumban, hogy mindenki mindenhonnan meg tudja nézni, akár telefonon is. Ebben benne van a tankönyv aktuális leckéje, ami után szempontokat adok a tananyag feldolgozásához, és teszek fel három tudást ellenőrző kérdést. A hét végére pedig írtam egy technika hírlevelet, amibe kis humort bele csempészve hasznos, de szórakoztató jellegű információkat küldtem. A gyerekek kaptak projekt munkát is, amit mindenkinél személyre szabottan értékeltem-mesélte Horváth Tibor. A legfontosabb üzenete az volt a tanár úrnak, hogy tanulni azt kell!

Néhány hét elteltével közvélemény kutatást végzett a gyerekek és szülők között, hogy értékeljék az eddigi munkáját. 120-an mondtak véleményt, kettő kivétellel mindenki úgy nyilatkozott, hogy jó az, amit kitalált.

„…szeretnénk megköszönni, hogy ennyire precízen kezeli az oktatást, a feladatok mindig egyértelműen vannak megfogalmazva, mindig határidőre érkeznek, és külön köszönet azért, hogy Ön az egyetlen tanár, aki a módszerével kapcsolatban kikéri mind a szülők, mind a gyerekek véleményét. A hozzáállása és segítsége nagyban megkönnyíti a szülők dolgát is, mivel Ön egy helyen (egy csatornán) küld mindent, és azt teljesen átlátható formában. Ezt köszönjük.”-fogalmazta meg az egyik szülő.

A módszer jól működött, a gyerekekkel folyamatosan kapcsolatban volt a tanár úr, aki mindezek után ismét kitalált valamit. Tibor bácsi megalkotta a „Technika-Game” tanulási módszert, amely a gyerekek számára már ismert videós játékokhoz hasonlít.

– Létrehoztam egy mágikus segítőt, aki tulajdonképpen én lennék, mint a technika tantárgy varázslója, azaz Wizard of Technika. A kiküldött levél alapján azok, akik szeretnének, különböző szintekre léphetnek tovább. Az olvasmány, a tananyag mindenki számára kötelező, de onnantól kezdve feljebb lépni kedv, idő, érdeklődés, szorgalom, tudásvágy kérdése. A gyerekeket a varázsló vezeti végig a különböző pályákon, minél több ismeretet adva, tudásvágyat kialakítva és kielégítve-mesélt a módszeréről a tanár úr.

A tankönyvi tudnivalók elolvasása után jönnek a varázsló ellenőrző kérdései. A visszacsatolás nagyon fontos, hiszen itt is egymásra épülnek a leckék. Ha a tanulónak van kedve, tovább léphet a következő szintre, ahol a témához kapcsolódóan oktatóvideókat, honlapokat ajánl, ami segít jobban megérteni a tananyagot. A „pályák” kihagyhatók, a tanuló érdeklődés és tudásvágy szerint mehet tovább a kvíz, majd a munkadarab szintre. Itt egy kézzel fogható munkadarab elkészítéséhez videós segítséget kapnak a gyerekek. Ha van kedvük, elkészítik, s az elkészült darabok fotóját elküldik a tanár úrnak. Az ötödik, az ismeretszerzés szinten érdekességeket, a hatodikon szórakoztató anyagokat ajánl a tanár úr.

A gyerekek kedvelik ezt a formát, hiszen annyit dolgoznak fel a modulokból, amennyire kedvük van, mégis tanulnak, és hasznos ismereteket szereznek játszva. Közben pedig értelmesen, hasznosan, irányítottan megtanulják az interneten az információszerzés tudományát is. Ezt elismerik a szülők is, így partneri viszony alakult ki közöttük a világhálón keresztül. Szóval nagy mágus a Wizard of Technika, azaz Tibor bácsi.

Sok minden zúdult a gyerekek nyakába

A 28 éves Németh Bence a Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskolában dolgozik testnevelő tanárként. Mint mondja, jelen helyzetben a tantárgy oktatása (gyakorlati jellege miatt) még nagyobb változásokat igényel a megszokott iskolai formákhoz képest.

„Nem most kell megváltani a világot tanárként. El kell fogadnunk, hogy a gyerekeknek nagyon sok minden zúdult a nyakukba. Kollégáimmal azon vagyunk, hogy ebben a helyzetben is ösztönözzük őket a tanulásra” – fogalmazott Bence, aki a mosonmagyaróvári intézményben felső tagozatban oktat testnevelést. A fiatal pedagógus mindennap „mozgásajánlókat” küld a tanítványainak facebook-tanulócsoportjukban. „Ezek az ajánlók otthon a nappaliban elvégezhető, az egész testet átmozgató edzéseket jelentenek. Tudom, hogy sokat ülnek a gyerekek az online oktatás miatt a számítógép előtt, ezért próbálom őket ösztönözni, hogy valamilyen formában mozogjanak. Május végén pedig mozgásnaplót kérek tőlük. A lényege ennek, hogy vezessék egy füzetben az egyéb napi mozgásformákat, mint például kutyasétáltatást, vagy a görkorcsolyázást az általam küldött gyakorlatokon kívül”.

Bence elméleti anyagokkal is szolgál a diákoknak: egy adott témával kapcsolatos oktatóvideót kell megnézniük, vagy épp híres magyar sportolókról, olimpikonokról kell beszámolniuk időközönként. Hozzátette: az egyik legnépszerűbb feladat az volt a diákok körében az otthoni akadálypálya építése mellett, amikor azt kérte tőlük, hogy egy fazékba dobjanak be öt pár zoknit három méter távolságról. Akinek sikerült mind az ötöt egymás után, és bizonyította videóval, egy ötöst kapott a feladatra. „Sokan éltek a könnyű jegyszerzés lehetőségével”. Kiemelte, van egy Facebook-csoport, ahol az ország minden tájáról vannak bent testnevelés tanárok, melyben sok kreatív ötletet meríthetnek egymástól.