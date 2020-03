Önkéntes tűzoltók háza gyulladt ki Völcsejen

– Jókora puffanást hallottunk, mintha eldőlt volna valami a tetőtérben, amikor szombaton este fél 11 tájt nyugovóra tértünk. Egy percre rá édesanyám azzal riasztott minket, hogy baj van. Kifutottam az udvarra, s a szomszédos ház falát akkor már bevilágította a melléképületünkből kicsapódó lángok fénye. Erős szél fújt, így a tűz hamar átterjedt a házunk tetőzetére. Azonnal hívtam a völcseji önkéntes tűzoltók parancsnokát, férjem pedig a 112-es segélyhívót. Mindeközben négyéves ikergyermekeinket, Liliánt és Flóriánt kimenekítettük a házból – idézte fel a félelmetes pillanatokat Czáklerné Bertha Patrícia. – A völcseji önkéntesek tíz perc múlva már oltani kezdték a tüzet, de addigra az egész tetőzet odalett. Sopronhorpácsról, Nagylózsról is érkeztek önkéntesek. Majd a soproni és a kapuvári hivatásosok is felvették a lángokkal a küzdelmet.

– A tűz és az oltás miatt lakhatatlanná vált a ház, ugyanakkor a tűzoltók profi munkát végeztek. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az utca tűzcsapja a házunk közelében volt – vette át a szót a férj, Czákler Adrián. – A tűzoltók amint lehetett, bementek a házba. Kihozták a gázpalackot, kicipelték a berendezéseinket, bútorainkat, így is egy sor műszaki cikk használhatatlanná vált. Hajnali fél négyig dolgoztak a tűzoltók az utómunkálatokkal, s addigra Szőke Attila polgármester is segített nekünk: kinyittatta a régi iskolaépületet, s egy helyi vállalkozó közreműködésével ott raktározhattuk el az ingóságainkat. Aznap sok falubéli jött hozzánk a tűz martalékává vált tetőzet elbontásában segédkezni.

Amikor hajnali négy óra körül a házaspár bement a leégett tetejű házba és körbenéztek, iszonyatos látvány tárult a szemük elé. Teljes külső és belső festésre szorul otthonuk. A tetőzet újjáépítésére pedig ötmillió forintos árajánlatot kaptak.

– A nagycenki polgármesteri hivatalban szociális, igazgatási ügyintézőként és polgárvédelmi referensként dolgozom. Nagyon jólesett, hogy még aznap reggel felhívott bennünket Percze Szilvia jegyző, hogy miben tudnának segíteni – szökött könny Patrícia szemébe. – A nagycenki polgármester, Csorba János pedig gondoskodott arról, hogy egy önkormányzati lakást biztosítson számunkra átmeneti otthonul. Reménykedünk abban, hogy karácsonyra talán már visszaköltözhetünk völcseji otthonunkba.

Jótékonysági programot szerveznek

Szőke Attila völcseji polgármestertől megtudtuk, a helyi önkéntes tűzoltóegyesület főszervezésében jótékonysági uzsonnadélutánt rendeznek a kultúrházban március 14-én, szombaton 16 órakor. Addig az önkormányzati hivatalban és a boltban adhatók le a felajánlások, s külön számlaszámot is nyitottak a pénzügyi segítség fogadására. Csorba János nagycenki polgármester közölte: ők is gyűjtést kezdeményeztek a bajba jutott család megsegítésére, bankszámlát is nyitottak. Ezen túlmenően az óvodában, iskolában gyűjtőládákat helyeztek ki, valamint a hivatalban személyesen is fogadják a pénzügyi segítséget.