Önkéntes karanténban várja a koronavírus-járvány végét Csorna díszpolgára

Lengyel Sándor, Csorna díszpolgára két hete nem lépett ki otthonából és ezt javasolja kortársainak is. A szanyi plébános is próbálja a személyes találkozásokat kerülni, de a betegeket mindenképpen felkeresi.

„A veszélyhelyzet esetén érvényes szabályok mindenkire vonatkoznak, én is megfogadom a javaslatokat. Nem mozdulok ki itthonról, sokat olvasok, keresztrejtvényt fejtek, az interneten nézelődöm és megnézem a híreket a televízióban” – sorolta kényszerű programjait Lengyel Sándor. Csorna díszpolgára, a Pántlika néptáncegyüttes és a néptánciskola alapítója határozottan kérte kortársait, tegyenek úgy, mint ő, és maradjanak otthon. A Kisalföld közismert rábaközieket kérdezett: hogy viselik a kialakult helyzetet?

– A fiamékkal, unokáimmal telefonon tartjuk a kapcsolatot. Lányom segít bennünket a napi ellátásban, bevásárlásban, ügyintézésben, de velük is inkább csak telefonon beszélünk. Próbálunk minél kisebb esélyt adni a vírusnak. Ezt tanácsolom mindenkinek, főleg az idősebbeknek, hogy fogadják meg a szakemberek tanácsait és maradjanak otthon – fogalmazott Lengyel Sándor.

Vannak, akik teljesen nem zárkózhatnak el a külvilágtól feladataik miatt, de ők is minél kevesebb időt töltenek közösségben. Például a vásárosfalui polgármester, aki maga is „veszélyeztetett korban” van, hiszen betöltötte a hetvenedik életévét. Molnár Sándor a családi gazdaságban foglalja el magát.

– Az ügyeket most telefonon intézem és csak ha nagyon fontos, akkor megyek át a hivatalba – mondta a Kisalföldnek. – Támaszkodhatom a munkatársakra, a falugondnokra, a családsegítőre, de kapcsolatban vagyok az orvossal, a rendőrséggel, a többi hatósággal. Meghoztuk a szükséges intézkedéseket Vásárosfaluban is és a helyiek fegyelmezetten vették tudomásul. Én is ezekhez tartom magam, és itthon, a mezőgazdasági telepünkön „húzom meg magam”.

Henczel Szabolcs szanyi plébános kérdésünkre azt mondta: visszatért számára a kispapi időszak, amikor szigorú napirend szerint élt.

– Most a járvány miatt a szemináriumi beosztáshoz nyúltam vissza. Reggel hét órakor megnézem a szentatya vatikáni szentmiséjét, aztán elmélkedem. Délelőtt fogadom a telefonokat és intézem a napi teendőket. Tizenegy órakor a Szent Anna-kápolnában mutatok be szentmisét. Délután ismét ügyeket intézek, délután ötkor szentségimádást tartok, este pedig szeretteimmel, barátaimmal vagyok, persze csak virtuálisan. Napközben édesanyámhoz is hazanézek, hiszen most ő is otthon van és nem mozdul ki. Próbálom a személyes kapcsolatokat korlátozni, ám ha beteghez hívnak, megyek – számolt be feladatairól Henczel Szabolcs.

Szabóné Szabó Erika amatőr festő Rábaszentmiklóson alkotással foglalja el magát. Textilezik, fest, kavicsot díszít. „A délelőtt a családé, főzök és a házban munkálkodom. Később ráérek a hobbimmal foglalkozni és akkor elfelejtem azt is, hogy milyen veszélyes helyzetben van az ország. Azt hiszem, a tavasz így múlik el, ezért nagyon sajnálom, hogy a tervezett rendezvények elmaradnak. Talán egy virtuális kiállítást rendezek, melyen bemutatom a télen készült munkáimat” –árulta el a Kisalföldnek.