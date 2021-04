Önálló falugondnoki szolgálatot indítottak Cakóházán

Megérkezett az új falubusz Cakóházára. A jármű az alapja a község frissen indított falugondnoki szolgálatának, a beszerzéshez pályázaton nyertek támogatást. A falugondnok is megkezdte munkáját.

Önálló falugondnoki szolgálatot indított a cakóházai önkormányzat. Már az új buszt is megkapta az intézmény, illetve munkába állt a község „mindenese” is. A helyiek persze eddig sem voltak segítség nélkül, hiszen a rábcakapiakkal közösen működtette a település a szolgálatot. Most az önállóság mellett döntöttek.

– Kicsi falu vagyunk idősödő lakossággal, így nagy szükség van a falugondnoki szolgálatra – magyarázta döntésüket Csepi Éva, Cakóháza polgármestere. – A Magyar Falu Programban pályáztunk a jármű beszerzésére, és meg is kaptuk a támogatást, 13,4 millió forintot, ami elegendő volt a vásárlásához. Az intézmény egyéb kiadásait is állami támogatásból biztosítjuk. Meghirdettük az állást, úgy érzem, nagyon jó kollégát sikerült találnunk a feladatra.

A bősárkányi Gyovai István nyerte el a cakóháziak bizalmát és lett a község falugondnoka. Már munkába állt és hétfőn megtette az első „kört” az új busszal. Bősárkányba vitte az alsó tagozatos gyerekeket iskolába.

– Pontos munkabeosztás szerint dolgozom, tudom, hogy kit, mikor és hova kell vinnem. A feladat színes és változatos lesz, a terület pedig nem ismeretlen, hiszen a szomszéd faluban élőként jól ismerem az ittenieket is – mondta a Kisalföldnek Gyovai István.

A polgármester hozzátette: a gyerekek mellett az idősek támogatása nagyon fontos. Ki kell váltani gyógyszereiket, orvoshoz kell vinni őket és ha úgy adódik, a bevásárlásban is kérhetnek segítséget. A napokban a falubusz „oltásjáratként” is üzemel, hiszen vannak, akiket a csornai oltópontra szállít Gyovai István. A falugondnok, ha éppen nincs fuvarban, akkor a település közterületeinek rendben tartásából is kiveszi részét.

– A rábcakapi önkormányzattal éveken át működtünk együtt, ám úgy látjuk, az önálló szolgálatnak eljött az ideje. Például azért is, mert a két faluban hála istennek annyi gyerek lett, hogy reggelente kettőt kellett fordulni az iskolába, óvodába. Így a két buszba majd befér az összes iskolás és óvodás. Az együttműködés ugyanis megmarad ez- után is a két önkormányzat között – fogalmazott Csepi Éva.