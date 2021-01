Oltják az idősotthonok lakóit: Győrben, Sopronban, Nagylózson 400 idős embernek és 150 dolgozónak adták be a vakcinát a hétvégén

Hétvégén is folytatódott a védőoltások beadása a százötven főnél nagyobb létszámmal működő idősotthonokban. Így volt ez megyénkben Győrben, Sopronban, Nagylózson is. Az intézményekben gondozott idősek és a dolgozók is megkapják a koronavírus elleni vakcinát.

Szombaton és vasárnap azokban az idősotthonokban oltottak, ahol több mint 150 idős él. Ez országszerte 61 intézményt érint, amelyekben 5215 bentlakó és 1874 dolgozó, összesen 7089 fő jelentkezett az oltásra. A vakcinák beadását orvosi vizsgálat előzi meg, amely megállapítja, hogy az érintett megkaphatja-e az oltást. Széles Sándor megyei kormánymegbízott a Kisalföldnek kifejtette, hogy a hétvégén a három legnagyobb megyei idős­otthon lakóit – a győri Szent Anna Otthonban, Sopronban és Nagylózson – oltották be, a soproni és a győri kórház munkatársai végezték a munkát. Megköszönte a gyógyszerészek, orvosok, szakápolók munkáját, akik egy nap alatt előkészítették a folyamatot. Akik kérték, vagyis az idősek több mint 70, a dolgozók 50 százalékát, összesen mintegy 400 lakót és 150 dolgozót oltottak át. Győrben a Szent Anna Otthonnak több telephelyen 420 lakója van, közülük a hétvégén a marcalvárosi részleg 200 idősének 75 százaléka, a száz dolgozó fele kérte az oltást. Ezen a két részlegen csak egy kisebb fertőzés volt korábban, egyébként szerencsésen elkerülték a vírust. Mint Benkovich Ferenc atyától, a Szentlélek-templom és Otthonfenntartó Alapítvány kuratóriumi elnökétől megtudtuk, a gondos előkészítésnek hála vasárnap pár óra alatt végeztek az oltással. Kérdésünkre elmondta, hogy a legidősebb oltott a 97 éves Horváth Istvánné volt. – Miután kórházunk több mint háromezer egészségügyi dolgozója oltásának első körén túl vagyunk, kellő tapasztalat birtokában a Szent Anna Otthon lett az első hely, ahol mobil oltást végeztünk. Három csapat az orvosi rendelőben, egy pedig a fekvőbetegeknél oltott. Szövődmény nem volt, a jól előkészített adminisztrációnak hála minden gördülékenyen zajlott – tájékoztatott Villányi Balázs, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház orvos igazgatója. Az egyik lakó, a 83 éves Török Lajosné a beoltottak között volt. Lapunknak elmondta, hogy várta már ezt a napot, s gyorsan túlesett az oltáson. Gyermekei Pápán és Győrben élnek, nagyon várja már, hogy személyesen találkozhasson velük. Sopronban a Balfi utcai idősek otthonában is oltottak vasárnap. – Az oltás az operatív törzs által meghatározott ütemterv szerint történik, azt is ők döntik el, hogy a kisebb intézményeink mikor kerülnek sorra. A koronavírus-fertőzés különösen veszélyes az idősekre és a zárt közösségekre, ezért is fontos, hogy a lehető legtöbben megkapják a védőoltást. Akik korábban átestek a betegségen, csak később olthatók – adott tájékoztatást Péli Nikoletta, a Soproni Szociális Intézmény igazgatója.