Olcsón kapnak telket a fiatalok Rábaszentmiklóson

Kedvezményes árú építési telekkel támogatja a helyben letelepedő fiatalokat a rábaszentmiklósi önkormányzat. Egy házhelyet már értékesítettek, egy másikra, úgy néz ki, szintén van igénylő.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Rábaszentmiklós önkormányzata szeretné helyben tartani a falu fiataljait. Arra törekednek az elöljárók, hogy a község lélekszáma ne csökkenjen és ha lehet, inkább emelkedjen. Kedvezményes áron kínálnak például építési telket az otthont teremtőknek.

Jelképes összeget kérnek

Németh Szabolcs polgármester a Kisalföldnek elmondta: lehetőségeik ugyan behatároltak, de a keretek között mindent megtesznek a jó célért.

– Az önkormányzat olyan területet vásárolt a közelmúltban, amely építési telkekként hasznosítható. Egyet már sikerült is értékesítenünk, a fiatalok jelképes áron kapják meg a házhelyet. Azt hiszem, ez nagy segítség azoknak, akik építkezni szeretnének. Reményünk van arra is, hogy egy második telek is hamarosan gazdára talál – újságolta Németh Szabolcs.

Járda, busz és gépek

A községvezető beszélt a közelmúlt, illetve a közeljövő fejlesztéseiről is. Eszerint sikerült járdát építeniük a faluban és új falugondnoki busszal is gazdagodott Rábaszentmiklós. A Magyar Falu Programban nyertek támogatást a beruházásokhoz, ahogy a zöldterületek gondozásához is pályázati segítséggel vásároltak gépeket. A kistraktor és a hozzá tartozó kiegészítő berendezések a napokban érkeznek meg a településre.

Az önkormányzat kulturális szervezőjének foglalkoztatása is támogatással valósulhatott meg. – Igaz, rendezvények most nincsenek, de munkatársunk így sem tétlenkedik, az önkormányzati munkából veszi ki a részét – jegyezte meg a polgármester.

A Bíróság fog dönteni

Németh Szabolcs a tervek között említette az orvosi rendelő felújítását. Az épület tatarozásához szeretnének forrást találni. A Magyar Falu Program lehetőségeit változatlanul kihasználnák, a pályázatok benyújtásáról a képviselő-testület dönt majd.

A polgármester beszélt a rábaszentmiklósi Árpád-kori templomról is. A közelmúltban felújítási munkálatokat végeztek el az épületen, de az örökségvédelmi hatóság nem volt elégedett a kivitelező teljesítményével. Bíróságra került az ügy.

– Ezeréves a templomunk, jó volna megmenteni. Nagyon fontos lenne a tető, a torony rendbetétele. Sajnos az épület állaga az utóbbi években inkább romlott, mint javult, amit mi, helybeliek szomorúan látunk – tette hozzá Németh Szabolcs.