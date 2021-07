Ökumenikus tábor a mórichida–árpási evangélikus gyülekezet új házában

„Belakta” új otthonát a mórichida–árpási evangélikus gyülekezet. A közösségi házat pályázati támogatással alakították ki, az épület különböző rendezvényeknek ad helyet. A napokban például táborozó gyerekek foglalták el az egykor iskolaként működő ingatlant.

Mozgalmasan telnek a mórichida–árpási evangélikus gyülekezet nyári napjai. Most tartják a keresztény napközis táborukat, aminek a felújított mórichidai közösségi ház ad helyet. Bakay Beatrix lelkész számolt be a programokról, illetve az épületrekonstrukció részleteiről. Mint tájékoztatott, a beruházásra a Magyar Falu Program keretében nyertek támogatást.

– Gyülekezeti házunk iskolaként működött az 1940-es évek előtt, aztán államosították. A rendszerváltáskor kapta vissza a gyülekezet, az elmúlt évtizedekben raktárként funkcionált – fogalmazott Bakay Beatrix. – Amikor a Magyar Falu Programban megjelent a pályázat, rögtön tudtam, hogy ezt mindenképpen ki kell használnunk és közösségi házzá alakítanunk az épületet. Összesen huszonötmillió forintos állami támogatást kapott a gyülekezet, amiből tizenötmillióba került a rekonstrukció, a korszerűsítés. Lett egy nagy konyha étkezővel, létrehoztunk tanácstermet, vendégszobát, vizesblokkot és raktárhelyiséget. A pályázatnak köszönhetően be is tudtuk rendezni a házat, bútorokat vásároltunk és szükséges felszereléseket, például konyhai gépeket szereztünk be. Az összegből fordíthatunk közösségszervezésre és programok rendezésére is.

Bakay Beatrix elmondta: a különböző, a gyülekezet által szervezett rendezvények helyszíne lett a közösségi ház. Többek között baba-mama klubra gyűlnek össze falai között a szülők, vagy filmklubra, ifjúsági klubra a fiatalok, de az imaközösség is ott találkozik. Az énekkar tagjai is a közösségi házban próbálnak és természetesen nyári, napközis táborukban is ott fogadják a gyerekeket.

– Ez egy ökumenikus tábor, tehát a falu minden gyermeke jöhetett hozzánk. A közösségi ház az evangélikus gyülekezeté és mi szervezzük a rendezvényeket, de a község javára tesszük a dolgunkat. A tábor igazán mozgalmas, igyekszünk a gyerekeknek hasznos elfoglaltságot biztosítani az itt töltött napokban. Tartunk kézműves-foglalkozásokat, biblia-klubot, vetítünk filmeket, tanulunk táncokat, énekelünk, sokat sportolunk és nagyon várjuk hozzánk Lenner Karolina színésznőt – jegyezte meg a lelkész. Bakay Beatrix hozzátette: köszönet segítőinek, akik a tábor szervezésében mellette vannak.