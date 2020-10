Október 6. – A vértanúkra emlékeztek Győrben + Fotók

Forradalom és szabadságharc vértanúira emlékeztek a győri Batthyány téren, a Batthyány-emlékoszlopnál. A város megemlékezésen intézmények, szervezetek, iskolák helyezték el koszorúikat, hogy fejet hajthassanak a 171 éve kivégzett aradi tizenhárom emléke előtt.

„Október hatodika nemzeti gyásznap, de ezen a napon büszkeséget is érzünk. Történelmünket rengeteg hazafi alakította, aki életét sem félt feláldozni a hazáért, a függetlenség eszméjéért. A szabadságharcban mindenféle rendű és rangú ember fogott össze a régóta vágyott győzelem érdekében. Az áldozat nem volt hiába való” – mondta beszédében Pergel Elza alpolgármester.

„Ma is harcolnunk kell, mert a mai világban egy nemzet sem tud enélkül fennmaradni. Naponta meg kell harcolnunk céljainkért, álmainkért, nyelvünk, történelmünk, szent helyeink fenntartásáért. Emellett egy másik harcot is vívunk jelenleg, amelyben fegyverünk a maszk, a kézfertőtlenítő, a távolságtartás és a fegyelem. Ezért most is összefogásra van szükség. Létünk záloga a közös célokért való közös cselekvés” – folytatta.

Az ünnepi műsorban közreműködött Kórodi-Kovács Anna népdalénekes és Maszlay István, a Győri Nemzeti Színház színművésze.