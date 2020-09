Október 1. – Jön az iskolákban a kötelező a hőmérőzés

Régiónk legtöbb óvodájában és iskolájában már hétfőtől próbaüzemben működik a gyerekek reggeli testhőmérése. Az egy bejárattal rendelkező iskolák hőkamerával készülnek, míg vannak olyan intézmények, ahol egyszerre több hőmérővel ellenőriznek.

A világjárvány második hullámának első szigorúbb intézkedését vezetik be holnap reggeltől. Eszerint mielőtt valaki az óvoda és iskola területére lép, kötelező lesz a testhőmérséklet-mérés. Próbatétel elé néz gyerek, szülő és tanár egy­aránt.

A szülők azzal tehetik a legtöbbet, ha már otthon, indulás előtt ellenőrzik, hogy gyermekük láztalan-e. Így elkerülhető, hogy a sorból kiemelt gyermeket haza kelljen vinniük. Az eljárásrend szerint a beléptetés során kiszűrt gyermeknél néhány perc elteltével meg kell ismételni a mérést, igaz ez a hőkamerás beléptetővel felszerelt iskolákra is. Győrben elsők között a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban tesztelték a hőkamerás rendszert, és a Lukácsban is ilyen módon szűrik majd a nagy létszámú diákságot.

A Győri Szakképzési Centrum iskolái felkészülten várják október elsejét.

Hőkamera a Lukácsban

– Tizenkilenc intézményünk a tanév kezdete előtt beszerezte az érintésmentes hőmérőket, amelyeket több iskola már most is rendszeresen használ. A fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium további 265 érintésmentes hőmérőt és egy hőkamerás beléptetőt biztosít a zavartalan feladatellátás megkönnyítésére. A hőkamerás beléptetőrendszert a legnagyobb létszámú iskolában, a Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégiumban helyezzük el. Ahol megoldható, több bejáratot is megnyitnak, ezzel is csökkentve beléptetésnél a sort. Az iskolák már napok óta készülnek a kötelező hőmérsékletmérésre, tesztelték a leghatékonyabb módszereket, így felkészülten várják a csütörtök reggelt – mondta el Gede Eszter, a Győri Szakképzési Centrum kancellárja.

Az előírás szerint 37,8 Celsius-fok felett fogják hazaküldeni a diákokat az iskolákból. A hőkamerás beléptető jelentősen felgyorsíthatja a folyamatot. Győrben elsőként a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban tesztelték ezt a technológiát.

Beruházás a Czuczorban

– Két gyerek mérése között várni kell az érintésmentes lázmérővel, ez lelassítja a belépést. Utánanéztünk a lehetőségeknek és a fenntartó hozzájárulásával beszereztünk egy hőkamerás rendszert. Ez egy laptopból, egy hőkamerából és egy referenciatestből áll. Ez utóbbi 35 Celsius-fokos, ehhez viszonyítja az emberi hőmérsékletet. Nem olcsó a berendezés, egymillió forint is lehet egy ilyen rendszer, de úgy gondoltuk, hogy a kollégák és a diákok védelmében meghozzuk ezt az anyagi áldozatot – mondta Tóth István Konstantin, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium igazgatója.

A legtöbb helyen érintésmentes hőmérővel várják a gyerekeket az ajtóban. Ezek hatékonysága, gyorsasága, pontossága típusonként eltérő lehet. Orbán Dezső, a Wolf Orvosi Műszer Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, minden esetben olvassák el a készülék leírását és aszerint használják.

Nem lehet összevissza kattintgatni

– Az érintésmentes készülékeknek nagyon sok fajtájuk van. Van, amelyik 3–5, van, amelyik 5–7 centiméteres távolságból méri a testhőt. Léteznek kifejezetten homlokhőmérők, de olyan készülékek is, amelyek nyakon, tarkón is képesek mérni. Nem mindegy az sem, milyen hőmérsékletű szobában használjuk, azt is figyelembe kell venni, hogy valaki futva érkezik-e az iskolakapuba. A kimelegedett test magas értéket mutathat, ezért néhány perc múlva – amint kifújta magát a nebuló – meg kell ismételni a mérést. Minden helyzetben kellően körültekintőnek kell lenni, ezekkel a készülékekkel nem lehet összevissza kattintgatni, ki kell várni a mérési időt, amit szintén a leírásban találnak meg – mondta Orbán Dezső.