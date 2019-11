Nyomasztóan nehéz körülmények között él a győri háromgyerekes apa

Kőszegi Tibor egyedül neveli a gyerekeket, végső elkeseredésében fordult segítségért lapunk Jóakarat Hídja Alapítványához.

Legutóbb az Audiban dolgozott targoncásként Kőszegi Tibor, de egy leépítés alkalmával rá is sor került, munkanélküli lett és azóta alkalmi munkákból él, többnyire egy lomtalanító mellett. Havi jövedelme huszonkilencezer forint, ami bizony csak a legszükségesebbekre elég, néha még arra sem.

– Végtelenül nehéz az életünk, három gyermekről kell gondoskodnom, ami egyedül nagyon nehéz. Ráadásul a ház, amiben élünk, mostanára olyan állapotba került, hogy életveszélyessé vált. Tetőcserére lenne szükség, mert beázunk, emiatt például az egyik helyiségben leszakadt a mennyezet. Az egész lakásban fertőtlenítő meszelés kellene, mert a régi építésű épület vizes és emiatt mindenütt penészesek a falak. Sajnos idén erre nem tudtam pénzt teremteni – mesélte elkeseredetten Tibor. – Kályhára is szükségünk lenne, mert amivel korábban tüzeltünk, tavaly kiégett, ki kellett dobni. Nem csoda, hiszen tűzifára sem futotta, így aztán szemetet és rongyot raktam rá. Ez is komoly gondot jelent, mert hamarosan itt a tél. A karácsonyi ajándékokra már gondolni sem merek.

Kőszegi Tibor beszélt arról is, hogy ha nincs alkalmi munka, akkor szégyen ide, szégyen oda, kukázni, guberálni szokott. Mindent megtesz azért, hogy ha kicsit is, de enyhítsen a nehéz helyzetükön, hogy legalább a gyerekei ne nélkülözzenek. Kérdésünkre, hogy mire fogja költeni az alapítványi támogatást, elmondta, ha nem sikerül más úton hozzájutni, a legfontosabb a kályhavásárlás lesz, és reméli, hogy ruhára és élelmiszerre is marad majd a pénzből, illetve az égetően szükséges fertőtlenítő meszelésre.