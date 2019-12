Nyolcan élnek egyetlen szobában, olvasóink segítettek a győri családnak

Katona Vivienék mindig is szerény körülmények közt éltek, ám az idei év különösen nehéznek bizonyult számukra.

Katona Vivienék mindig is szerény körülmények közt éltek, ám az idei év különösen nehéznek bizonyult számukra. Az önkormányzati bérlakás, amit a nyolcfős család otthonának mondhat, csupán egyetlen szobából, egy pici konyhából és egy fürdőszobából áll. Az épület állapota sajnos sokat romlott, a falak vizesednek, penészesek, amitől a vakolat is elkezdett potyogni és a bojler is elromlott. Az asszony takarítónői fizetéséből nem futja a javításokra, de ami a legnagyobb gondot okozza, hogy tűzifát sem tudnak venni. Az olvasók adományainak köszönhetően a Jóakarat hídja segített a családnak.

– Igyekszem annyit dolgozni, amennyit csak lehet, de a gyermekem gyakran beteg és olyankor otthon kell maradnom vele. Emellett édesanyám, a testvéreim és az ő gyerekeik is velünk élnek, nekik is szoktam segíteni. Az adománynak nagyon örülünk, így végre nem kell attól félnünk, hogy a gyerekeknek fűtetlen lakásban kell ünnepelniük a karácsonyt, sőt, lehet, hogy még egy kis ajándékot is tudunk adni nekik.