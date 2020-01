Nyolcadszor töltötték a kolbászt az Itatónál – fotók

Vágtak, daráltak, fűszereztek, töltöttek, sütöttek. A VIII. Mosonmagyaróvári Kolbásztöltő Verseny és Fesztiválon jártunk szombaton az Itató szabadstrandnál, ahol a finom illatok mellé jó hangulat is társult.

Mintegy másfél százan, harmincnégy csapatban darálták a húst és tekerték a töltőt a hétvégén megrendezett kolbásztöltő fesztiválon Mosonmagyaróváron. A rendezvényt a Mosoni-Duna Hajós Egyesület hívta életre nyolc éve, és azóta is évről-évre sikerrel szervezik.

– Házi versenyként indult a kolbásztöltő fesztivál nyolc éve, melyre barátainkat, ismerőseinket hívtuk meg. Az első esztendőben huszonegy csapat versengett, amit a következő évben sikerült megduplázni. Aztán évekig tulajdonképpen az ideihez hasonló számban jelentkeztek – tudjuk meg az egyik főszervezőtől, Bolla Gyulától, aki szerint a kolbásztöltők közül nagyon sok a visszajáró. Idén Soprontól Lébényig, Hegyeshalomtól Szigetközig sok helyről érkeztek a versenyzők. Baráti társaságok, egyesületek, cégek képviselői is kipróbálták magukat, hiszen Bolla Gyula szerint a megmérettetés csapatépítésre is kiváló.

A zsűritagokat is már ismerősként köszönthettük. Heveder Zoltán mesterszakács, Banyár Tamás, hús- és élelmiszeripari szakember, a helyi ipartestület titkára és Bodics Péter hentesmester a kolbász készítésének teljes folyamatát figyelte az ételhigiénia betartásával, de értékelték a már sült finomságok külső formáját, állományát, színét, ízét, illatát és tálalását is.

A versenyző csapatok is sziporkáztak a tálalási ötletekben, illetve sokan arra is odafigyeltek, hogy az asztal dekorációja is illeszkedjen a tematikához.

A megmérettetésen a Szentjánosi Német Kolbászkák győzedelmeskedtek, s dobogós lett még a KalbÁszok valamint a Kopasz és Bandája.

Bővebben a témáról a hétfői Kisalföldben.