Nyitva vannak a győri hulladékudvarok: Az ünnepi kartonhegyeknek is van helyük

Nyitva vannak hétvégén a győri hulladékudvarok: ha a szelektív sziget megtelik, ne halmozzuk mellé a kartondobozokat. Karácsony után ugyanis sokan megszabadulnának az összegyűlt csomagolásoktól. A hulladékudvarok december 31-én és január 1-jén zárnak csak be.

Ezt ne hagyja ki! Legyenek gazdagok az új évben! Legjobb lencsés ételek egy helyen

A megszokottnál jóval több (elsősorban papírt) szemetet termeltünk az ünnepek alatt, amitől főként ezekben a napokban szeretnénk megszabadulni. Sokan reflexből a szelektív szigetek felé veszik ilyenkor az irányt, ahol gyakorlatilag ebben az időszakban naponta többször is fordulhatna a kukásautó, hogy tartsa a lépést a felhalmozódó hulladékkal. A folyamatos szállítás ellenére is vannak, akik akkor is ott szabadulnak meg kartonjaiktól, csomagolópapírjaiktól, ha a sziget már megtelt: így aztán melléteszik a dobozokat, szeméthalmokat generálva.

A GYHG Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő győri hulladékudvarok december 24-én, 25-én és 26-án zárva voltak, s így lesz ez december 31-én és január 1-jén is. A többi napon viszont a rendes nyitvatartás szerint működnek (a vidéki hulladékudvarok zárva vannak). Vagyis hétvégén – szombaton és vasárnap – az összes otthon összegyűlt kartont, csomagolópapírt, vagy a karácsony után lecserélt és kidobásra ítélt eszközöket elvihetjük oda.

Pénteken azt láttuk: már megindult a forgalom a hulladékudvarokban.

„Természetes volt, hogy ide hozom az ünnepek alatt összegyűlt szemetet. Legtöbbje papírhulladék vagy karton, a karácsonyi ajándékok csomagolása” – mondta egy hulladékudvarnál megkérdezett olvasónk.

A témához kapcsolódik, hogy még nyár végén Sági Géza, a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője sajtótájékoztatón jelentette be: a tíz évvel ezelőtt bevezetett szelektív gyűjtési rendszer egykor mintaprojekt volt az országban, azonban a megnövekedett mennyiség és a szét nem válogatott hulladék miatt a rendszert át kell alakítani. Mintegy 1,3 milliárd forint saját forrásból fejleszti a szelektív hulladékgyűjtési rendszert 112 hozzá tartozó településen a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a következő két-három évben: első lépésként hat településen – Abda, Öttevény, Kunsziget, Ikrény, Börcs és Mosonszentmiklós – minden házhoz egy 240 literes gyűjtőedényt helyeznek ki, amelyekbe a fém-, a műanyag- és a papírhulladékot lehet gyűjteni.