Nyitott laboratóriumok a vállalkozások szolgálatában a győri egyetemen

A Széchenyi István Egyetem nyitott laboratóriumai akár szimbólumai is lehetnének az intézmény és az ipar kiváló együttműködéseinek, ugyanis konkrét megrendelésekkel, kutatás-fejlesztési együttműködésekkel fordulhatnak hozzájuk a vállalkozások. Mindez a Felsőoktatási és Ipari Együttműködés (FIEK) projekt szemléletnek és támogatásnak is köszönhető, amelynek révén az egyetem laboratóriumait modern eszközökkel látták el és kiváló, helyi szakemberekkel teszik teljessé a régió vállalkozásainak szolgálatát szem előtt tartva.

A Széchenyi István Egyetem nyitott laboratóriumaiban – a megrendelők kéréseinek megfelelően – versenyképes termékeket és szolgáltatásokat fejlesztenek. Cél, hogy ezek eredményeként az érintett portékák piacképesek maradjanak vagy piacképesekké váljanak a cégeknél. Az együttműködések jól illeszkednek az intézmény egyedülálló stratégiájába, amely szerint a külső partereket ötleteik kidolgozásától azok megvalósulásáig támogatják és kiszolgálják.

„A FIEK projekt keretén belül – a piaci igényeknek megfelelően – folyamatosan fejlesztjük kapacitásunkat és laboratóriumainkat, amelyek a vállalati együttműködések révén értéket teremtenek az iparban, míg a hallgatóink, doktoranduszaink oktatását még színvonalasabbá teszik, munkatársaink pedig több lehetőséget kapnak, hiszen a megrendelők kiszolgálása közben az adott tudományterület legfrissebb elméleti és gyakorlati ismereteit sajátíthatják el, illetve alkalmazhatják. Ezáltal pedig a kutatásokat is ösztönözzük. A FIEK projekt feladata olyan nagyvállalatok által felvetett problémák tudományos igényű megválaszolása, amelyek a régió kis- és középvállalkozásainál kézzelfogható termékfejlesztésként hasznosulnak. A megrendelők számára az egyetemi szellemi tudásbázis felkészültsége és az infrastrukturális felszereltség garantálja a magas színvonalú eredményeket” – részletezte érdeklődésünkre dr. Kovács Zsolt, a Széchenyi István Egyetem főigazgatója, aki rögtön tisztázta is, a nyitott szó a laborok esetében tehát azt jelenti, nyitott a gazdaság és a környezet elvárásaira, amelyeket minél jobban, illetve egyre nagyobb számban szolgál ki.

Dr. Kovács Zsolt elmondta, az itt kérhető szolgáltatások iránt elsősorban a logisztika, a közlekedés és járműipar területéről érdeklődnek, ám – a felvetett kérdések komplexitása miatt – megoldásuk sokszor több tanszék, illetve más kompetencia központok, tanszékek, laborok összehangolt munkáját igényli, amelyre az egyetem berkein belül megteremtették a lehetőséget. „A laborok működésének egységesítésén túl, ami a gyakorlatban minőségbiztosítást jelenti, fontosnak tartjuk azt is, hogy még több laborszolgáltatásunkat akkreditáljuk, hiszen annál értékesebb és hitelesebb eredményeket tudunk felmutatni megrendelőinknek, minél több ilyen szolgáltatásunk van. Csomagolásvizsgáló laboratóriumunk például amerikai akkreditációval is rendelkezik, ami nem csak a régióban, de Európában is egyedülálló vizsgálatokat és megoldásokat kínál, hasonló nincs a környezetünkben. Éppen ezért rengeteg megbízással és partnerrel dolgozhatnak együtt kollégáink, akik nyitottak az újabb felkérésekre is” – mutatott rá a főigazgató.

A Széchenyi István Egyetem nyitott laboratóriumai

A Széchenyi-egyetemen a nyitott laboratórium-kezdeményezéshez az alábbiak csatlakoztak: Anyagvizsgáló nyitott laboratórium, Csomagolás és Környezetállósági Vizsgálólaboratórium, Talajvizsgáló nyitott laboratórium, Járműgyártási nyitott laboratórium, Környezetipari nyitott laboratórium, Opern VR nyitott laboratórium, Biot-paraméterek vizsgálatára szolgáló repülő- és járműipari akusztikai laboratórium, Rádiófrekvenciás vizsgáló laboratórium, Szántóföldi monitoring laboratórium.

Cikksorozatunk a nyitott laboratóriumok bemutatásával folytatódik.