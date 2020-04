Nyelvvizsga nélkül is megkapják a diplomát – megkérdeztük a győri és a soproni egyetemet

Közel 75 ezer hallgatónak engedik el a nyelvvizsga-kötelezettséget, derült ki Palkovics László innovációs és technológiai miniszter minapi bejelentéséből. A változtatás minden hallgatóra érvényes, aki ez év augusztus 31-ig sikeresen záróvizsgát tett vagy tesz.

A könnyítés nemcsak azokat érinti, akik ebben az évben fejeznék be egyetemi tanulmányaikat, hanem a nyelvvizsga hiányában sok éve beragadt diplomákat is. Előzetes becslések alapján ez közel 75 ezer diploma kiadását jelenti. A megyében két egyetemet, valamint rengeteg jelenlegi hallgatót és volt egyetemistát érint a változtatás.

A győri Széchenyi István Egyetemen már megkezdődött az előkészítő munka annak érdekében, hogy lehetőségeikhez mérten mielőbb kielégíthessék a diplomakiadás iránti igényeket.

– Intézményünk felvette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal és a nyomdával is egyeztetéseket kezdett. A további részletekről, az érintettek számáról a nyelvvizsga-kötelezettség alóli mentességről szóló jogszabály pontos ismeretében tudunk beszámolni. A felkészülést megkezdtük, hiszen közös érdekünk, hogy mindenki mielőbb kézhez kaphassa oklevelét – hangsúlyozta Kovács Zsolt, a Széchenyi főigazgatója.

A Soproni Egyetemen 1859 beragadt diplomát tartanak nyilván. A Benedek Elek Pedagógiai Karon 587, az Erdőmérnöki Karon 184, a Geoinformatikai Karon 131, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon 494, a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karon pedig 463 korábbi hallgató nem kapta meg az oklevelét nyelvvizsga hiányában.

– Az oklevelek átadása, eljuttatása egyébként számos logisztikai kérdést is felvet. Nem lenne jó, ha most, a járványügyi veszélyhelyzetben 75 ezer ember utazna keresztül az országon a diplomájáért, továbbá a kiadás során is számos személyes kontaktus keletkezhet – tudatta a Soproni Egyetem.