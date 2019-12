Nyári záporban készítette el Molnár István a különdíjas képét

4700 fotós közel 17 ezer pályaművet küldött be a Magyarország 365 fotópályázatra, melyen Molnár István képe különdíjas lett.

A Magyarország 365 fotópályázatot Magyarország kormánya megbízásából a Miniszterelnöki Kabinetiroda kezdeményezte a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, a Nagycsaládosok Országos Egyesületével és a Magyar Természetjáró Szövetséggel együttműködve a hazaszeretet, a közösségek és a generációk közötti kötelékek erősítése, országunk értékeinek bemutatása céljából.

– 4700 pályázó 17 ezer pályaművel, a sorozatokkal együtt 21 ezer fotóval indult a pályázaton. Három kategóriában lehetett pályázni: természet és táj, épített és tárgyi örökség, városi és vidéki közösségi és életképek. Utóbbiban nyertem különdíjat – kezdte a Kisalföldnek Molnár István természetfotós, akit már jól ismerhetnek olvasóink, hisz a képei és tapasztalatai nyomán rendszeresen beszámolunk a rábaközi természet jelenségei­ről, állat- és növényvilágáról. A legutóbbi különdíját is az élet, egy barátja lányának az esküvőjén hirtelen jött nyári zápor ihlette. – Időjárásálló a fényképezőgépem – tette hozzá mosolyogva.

A legtöbben természetfotóval indultak a megmérettetésen. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára nyitotta meg a kiállítást, és több más neves szakember mellett Kaiser Ottó fotográfus volt a zsűri elnöke.

– Nyilatkozatuk alapján ez a pályázat átírta a magyar fotográfiáról alkotott elképzeléseket, annyira új keletű képekkel is találkoztak. Nívós volt a díjátadó. Nagy megtiszteltetés volt számomra ebben a mezőnyben, ezen az előkelő helyen végezni – mondta Molnár István, becenevén Lisztes, aki bár természetfotós, az élet pikantériájának tekinti, hogy az első díjait is „szociofotókkal”, portrékkal nyerte az analóg korszakban, anno a hetvenes évek közepén. Egy helyi kovácsműhelyben készült fekete-fehér sorozattal, és nagyapjáról készült portrékkal kezdte a versenysorozatot. Szinte nem volt olyan év, hogy ne zsebelt volna be elismerést. Két kivétellel az utóbbi időben nem indult pályázaton. Az egyik a fenti, a másik a Soproni Fotóklub és a város által kiírt pályázat volt, itt első díjat kapott.

Alapító tagja volt a Nimród Fotóklubnak, valamint a fotóklub kisalföldi csoportjának. Molnár István három fő alapelv mentén fényképez. Egyrészt ügyel arra, hogy az élőlények életritmusát, életterét a legkevésbé se zavarja. Fotózásai alkalmával mindig egyeztet az adott terület kezelőjével, tulajdonosával. Végül, de nem utolsósorban: – Az állatot, növényt abban a környezetben, amiben él, és annak legméltóságteljesebb pompájában kell ábrázolni – vallja Molnár István.