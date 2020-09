Novembertől épülhet a fal első üteme Győrben, a Szabadrév utca és Hattyú utca között

Lakossági fórumot tartottak kedden a Bárka utcában, ahol közel harmincan gyűltek össze.

A környéken lakók életét megkeserítő zaj csökkentésére tervezett hangelnyelő védőfal rajzait dr. Dézsi Csaba András polgármester, Bárány István önkormányzati képviselő, Prédl Antal, a Győri Útkezelő Szervezet igazgatója, Máthé-Tóth Péter, a szervezet műszaki vezetője valamint a tervezésben résztvevő mérnökök mutatták be.

Amikor a Bárka utca (régi nevén Új-Bácsai út) közel húsz éve elkészült, a meglévő lakóépületek mellett zajvédő fal is épült. Aztán fejlődni kezdett a városrész, olyan szakaszokra kerültek családi- és társasházak, amelyeket korábban nem lakóövezetként tartottak számon és mivel közben a jogszabályok is változtak, most a forgalmas szakasz egy részén van fal, másutt pedig nincs. Ami mindenütt van, az a zaj, ami éjjel és nappal is meghaladja a határértékeket.

– Az a baj, hogy sokan nem tartják be a sebességkorlátozást, volt akit 178 kilométer per órával mértek be. Miért nem telepítenek védát? Mekkora lesz itt a forgalom, ha megépül az új híd az Ipar út felé? – hangzott el a fórumon, amelyet stílszerűen a helyszínen, a Bárka utca és a Víztükör utca sarkán tartottak, és arra mindenképp jó volt, hogy illusztrálja, ha elviharzik egy teherautó, vírus ide vagy oda, a szociális távolságon kívül nincs sok értelme szót váltani.

Az útkezelők és a szakértők elmondták: a fal a Szabadrév utca és Hattyú utca közötti mintegy 700 méteres szakasz két oldalán épülne meg 3-4,5 méter magasságban. A növények védelmében és mert rengeteg közmű fut a felszín alatt, nem mindenütt közvetlenül az út mellett, hanem telekhatárt érintve.

Az alapos mérések és részletes előkészítő tanulmány alapján drónfelvételbe illesztett látványtervet sokan lefotózták, főként az emeleteken lakókat érdekelte, hogy házaik elé mekkora falat terveztek a szakértők. Az is kiderült, hogy a teljes fal költsége közel félmilliárd forint, amiből az első szakasz építése akár novemberben elkezdődhet a városi büdzsében erre elkülönített 100 millió forintos keretből. Egyelőre kérdéses, hol kezdik a munkát, valószínűleg a legzajosabb szakaszon, párhuzamosan az út két oldalán.

(A tervek és a szakértők összegzése az utkezelogyor.hu oldalon a Sajtószoba menüpont alatt található.)