Nőnapra készül a kereskedelem a megyében is

Ha csak egyetlen kiemelt nap jut is rájuk az évben, a hölgyeket méltóképpen megünnepelni férfiúi kötelességünk. A virágüzletekben, ajándékboltokban végzett rögtönzött kutatásunk szerint ennek a kötelességnek a legtöbb férfi igyekszik is eleget tenni.

Teljes gőzzel készülnek a megyei virágboltok, ajándékboltok a vasárnapi nemzetközi Nőnapra. A rákészülésre szükség is van, a tapasztalatok szerint ilyenkor az átlagos napi forgalom akár tízszerese is lehet, és mivel idén március 8-a vasárnapra esik, a munkahelyi ajándékozások miatt már pénteken, és még hétfőn is számítanak komoly rohamokra.

A teljes cikket a Kisalföld napilap pénteki számában olvashatják.