Nívós szakmai elismerés a járműmérnöknek

A Széchenyi István Egyetem frissen végzett járműmérnök hallgatója, Radnóti Márk valóságban is legyártható pályamunkájával tapasztalt mérnököket utasított maga mögé, és nyert a Knorr-Bremse Budapest által szervezett szakmai megmérettetésen. A versenyeredmény mellett a tehetségnek saját startupjához is gratulálhatunk. Hogy miként indíthat el egy szakdolgozat egy vállalkozást? Radnóti Márk elmondja.

Nevezett, alkotott és nyert a Knorr-Bremse Budapest pályázatán a Széchenyi István Egyetem kiválósága, Radnóti Márk, aki a cég környezettudatos szellemiségéhez igazodva a lehető legkevesebb anyag felhasználásával kivitelezhető, a lehető legkönnyebb vasúti fékkonzol dizájnt készítette el.

Amint azt a frissen végzett járműmérnök mondja, igazi kihívás volt számára, hogy nálánál tapasztaltabb szakemberekkel mérettette meg tudását. „Ezért is örülök annak, hogy ötven értékelhető pályázatból az én munkámat ítélte a legjobbnak a zsűri. A Knorr-Bremse neve jól cseng a szakmában. Ha az ott dolgozó mérnökök szerint jól teljesítek, az az igazi ajánlólevél” – mutatott rá Radnóti Márk, aki a pályamunka elkészítésekor arra törekedett, hogy a fékkonzol a valóságban gyártható modell legyen. „Szerintem ez volt a sikerem titka” – összegezte a széchenyis mérnök.

Frissdiplomásként honnan tudta, munkája miként kivitelezhető? – kérdeztük, mire Radnóti Márk egy igazán izgalmas történetet tárt elénk.

Szerinte nagyon sok múlt azon, hogy képzési idejébe besűrítette az Erasmus-programot is. Ennek köszönhetően értékes külföldi tapasztalatokra és kapcsolatokra tett szert, s utána lehetősége nyílt gyakornoki pozíció betöltésére az Audi Hungaria Zrt.-nél. „A Széchenyi István Egyetem hallgatóinak kiváló lehetőségeket kínál az intézmény és az autóipari cég szoros együttműködése. Számomra ez az egyik vonzerő, ami miatt megéri itt tanulni” – fejtette ki Radnóti Márk, aki ezen kívül még dr. Szauter Ferenc egyetemi adjunktusnak is hálás, mert neki is köszönheti, hogy idén év elején megalapította saját 3D nyomtatással, egyedi termékfejlesztéssel foglalkozó startupját, a Radnoti Customst.

A fiatal mérnök ugyanis egy olyan szakdolgozati témával rukkolt elő, amelyhez rendkívül nehéz volt témavezetőt találni. Dr. Szauter Ferenc azonban mindvégig a hallgató mellett állt, segítve ezzel elképzelését. „Szerettem volna terveimet kézzelfogható módon bemutatni a szakdolgozatvédésemen, de olyan drága kivitelezői ajánlatokat kaptam, hogy úgy döntöttem, azért a pénzért inkább beruházok egy saját 3D nyomtatóra. S akkor jött a felismerés, hogy erre alapozva egy vállalkozást hozok létre” – mesélte az ifjú vállalkozó startupper. Elmondása szerint jelenleg főként végfelhasználókkal dolgozik együtt, ami mérnökként nem elégíti ki tervezői ambícióit, ezért a jövőben emellett mindenképpen szeretne szorosabban a szakmájában tevékenykedni.

Radnóti Márk tervei között szerepel az is, hogy a számára igencsak vonzó angol nyelvű járműmérnöki mesterképzés duális formáját is megcélozza tavasszal. „Szeretek a Széchenyi István Egyetemen tanulni a lelkesítő légkör miatt, illetve szeretném kihasználni a duális képzés adta további gyakornoki lehetőségeket az Audinál. Hogy mindeközben még angolul is tanulhatok, külön vonzerőt jelent számomra” – ecsetelte a tehetség.

A startupper, Radnóti Márk mesterképzésre is a Széchenyi István Egyetemre jelentkezik. (Fotó: Májer Csaba József)