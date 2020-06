Nincs többé vásárlási idősáv, és az ingyenes parkolásnak is hamarosan vége

Az országos veszélyhelyzet elmúltával Győrben is változnak a korlátozások és kedvezmények.

Mai sajtótájékoztatóján Dr. Dézsi Csaba András polgármester elmondta, hogy a piacokon is eltörlik a vásárlási idősávot, de a boltokban és a közlekedési eszközökön továbbra is kötelező a maszk használata a hat éven felülieknek. Ezzel összhangban július elsejével véget ér az ingyenes közterületi parkolás és a bérleti díjak is visszaállnak a régi rend szerint.

Ez utóbbi az önkormányzati bérlakásokra, szociális bérlakásokra, üzlethelyiségekre és a vásárcsarnokban bérelt standokra is vonatkozik. Arra is felhívta a figyelmet, hogy továbbra sem lehet nyerészkedni az önkormányzati bérlakásokkal. Ha valaki azt tapasztalja, hogy a főbérlő drágábban adja neki ki a lakást, mint amennyiért az önkormányzattól bérli azt azonnal jelezze feléjük. Ilyen esetben a főbérlővel azonnal szerződést bontanak, a bérlővel pedig egyeztetnek a további lakhatásról.

Néhány könnyítés azonban továbbra is életben marad. A vendéglátó egységek terasz helyiségei után szeptember 1-ig nem kell közterület-használati díjat fizetni, az idegenforgalmi adó összege pedig egészen december 31-ig nulla forint lesz.

A polgármester arra is ígéretet tett, hogy a győriek igényeinek megfelelően néhány héten belül visszakerül a piac a Dunakapu térre.