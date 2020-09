Népszerű a lakástámogatás Csornán

A csornai önkormányzat újabb 4,9 millió forintot biztosít az első lakáshoz jutók támogatására. A kasszát idén már másodszor tölti fel a képviselő-testület, akkora az igény rá.

Sokan igénylik Csornán az első lakáshoz jutóknak adott önkormányzati támogatást. A város költségvetésében a képviselő-testület külön alapot hozott létre erre a célra, ami ebben az évben már másodszor ürült ki. Ez a „gond” azonban kellemes, mert azt jelenti, hogy egyre többen választják otthonuknak Csornát.

A képviselő-testület a 2020-as büdzsében ötmillió forintot különített el az első lakáshoz jutók számára. Ebből hét jogosult igénylőt lehetett támogatni. Gyorsan kiderült, hogy a program, a támogatás népszerű, ezért júniusban további öt és fél millió forintot biztosított a képviselő-testület a keretbe.

Az ülésen dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester kiemelte: „Azt látjuk, hogy sokan igénylik a támogatást, aminek nagyon örülünk. Aki a feltételeknek megfelel, meg is kapja”– hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette: amikor bevezették a támogatást, volt olyan év, hogy mindössze négyen-öten igényelték. Idén viszont már huszonegy beadvány érkezett és a kérelmezők száma egyre emelkedik. Tizennégy kérelmet már jóváhagytak. A támogatási kassza tehát ismét kiürült, ám újabb hét támogatási igény vár elbírálásra. Azért, hogy ezeket ki tudja az önkormányzat elégíteni, ismét fel kellett tölteni a keretet. Ezúttal e célra 4,9 millió forintot szavazott meg a képviselő-testület.

A testületi ülésre készült előterjesztés is leírja: az, hogy minden eddiginél több igénnyel keresték meg a városházát azt jelenti, hogy egyre többen választják Csornát lakóhelyüknek és nő a helyben letelepedni szándékozó fiatal családok száma, akikkel gyarapodik a település. Az önkormányzat 700 ezer forint vissza nem térítendő támogatást ad az első lakáshoz jutóknak. Az elmúlt négy évben már közel 20 millió forintot adtak ezen a jogcímen a jogosultaknak.

Az évek alatt a képviselő-testület többször is napirendre vette a támogatási rendszert. Felülvizsgálták például a feltételeket és igyekeztek könnyítéseket bevezetni, hogy minél többen juthassanak hozzá a segítséghez. Ma már gyermektelen családok is kérhetik, illetve az egy főre jutó jövedelem határát is fel­emelték százötvenezer forintról kétszázötvenezerre, hogy még nagyobb kör részesülhessen benne. Az sem feltétel már, hogy a kérelem benyújtása előtt legalább egy évig Csornán éljenek a kérelmezők.