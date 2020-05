Népszerű a külföldi hallgatók körében a Széchenyi-egyetem

A Széchenyi István Egyetem hallgatói olyan intézménybe járhatnak, ahol a hallgatói közösséget ötvennél több ország diákjai alkotják, s amely már a QS és a Times Higher Education listájára is felkerült – többek között ez hangzik el azokban a videókban, amelyek a napokban kerültek fel az egyetem YouTube-csatornájára a nemzetköziesítés terén elért eredményekről.

A Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram sok felsőoktatási intézményben döntő szerepet játszik abban, hogy növekszik a külföldi hallgatók száma. Igaz ez a Széchenyi István Egyetemre is. Dr. Lukács Eszter oktatási rektorhelyettes egy magyar és egy angol nyelvű videóban, a hazai és a nemzetközi hallgatókat megszólítva annak kapcsán beszélt az eddigi eredményekről, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az egyetem aláírta a program idei keretszerződését.

„Kétezer-tizenhatban még csupán két Stipendium Hungaricum Program által támogatott angol nyelvű képzésünk volt, jelenleg pedig már huszonegy. Emellett nemzetközi hallgatóink kétharmada Stipendium Hungaricum-támogatott” – hangsúlyozza a kamera előtt a rektorhelyettes, aki szerint a programnak érezhető egy másik kedvező hatása is: a Stipendium Hungaricum küldő országokból megemelkedett az önköltséges hallgatók száma. Szerinte a folyamat a magyar fiatalok számára is rengeteg előnyt jelent. Ők nemcsak Magyarország legszebb campusán és egyik legpezsgőbb városában tanulhatnak, hanem egy modern, valódi nemzetközi környezetben is, ahol a hallgatói közösséget ötvennél több ország diákjai alkotják. Ráadásul az egyetem már a világ mindkét nagy egyetemminősítő szervezete, a QS és a Times Higher Education listájára felkerült.

Dr. Lukács Eszter fontos információként említi, hogy azok, akik korábbi jelentkezési terveiken változtatnának, augusztus 10-ig van lehetőségük a pótfelvételi-jelentkezés benyújtására. Ehhez az európai és a hazai stratégiákkal összhangban elsősorban a műszaki tudományi karok, valamint az Egészség- és Sporttudományi Kar által kínált képzéseket javasolják. Minderről a felveteli.sze.hu címen találhatók további részletek.