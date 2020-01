Nemzetközi mester oktat sakkot Mosonmagyaróváron

A Fehér Ló Sakkegyesülethez igazolt nemrég Bokros Albert, aki nemzetközi mester a fekete-fehér táblajátékban. Az eredmények is tükrözik munkáját.

Bokros Albert nemzetközi mester nemrég költözött Mosonmagyaróvárra, ahol már másfél éve oktat a Fehér Ló Sakkegyesület színeiben. A Lajta-parti város mellett már több településen is lehet tőle tanulni. Bemutatkozásra kértük.

– A lépéseket édesapámtól tanultam, az általános iskola második osztályában kezdtem sakkozni. Napközi helyett sakkszakkörre jártam. Ott figyeltek fel rám és fél év múlva már harmadik voltam a korosztályomban az országos bajnokságon. Nyolcszoros korosztályos magyar bajnok vagyok, Európa-bajnokságon bronzérmes, világbajnoki 5. helyezett. Kétszeres korosztályos csapatolimpiai győztes, junior-csapatvilágbajnoki ezüstérmes. 17 évesen megszereztem a nemzetközi mesteri címet és van két nagymesteri normám. Még egyszer kellene teljesíteni és akkor megkapnám a nemzetközi nagymesteri címet is. Német, osztrák, szlovák, francia csapatokban is játszom profiként, Magyarországon a Biatorbágy NB I/B-s csapatában és a Fehér Ló SE Mosonmagyaróvár megyei csapataiban – avat be a fiatalember, aki ötször kapta meg a köztársaság jó tanulója, jó sportolója kitüntetést.

– Közgazdasági egyetemet végeztem, tehát nem csak a sakkal foglalkoztam. Választanom kellett a két „szerelmem”, a sakk és a matematika között. Mindkettő teljes embert igényel. A sakk győzött és hat éve gyerekeket is tanítok a játék mellett – meséli.

Arról is beszél, hogy a sakkoktatás egy egymásra épülő rendszer. Elkezdik óvodában és iskolában tantárgyi óra keretében, aztán az ügyesebbek és az érdeklődőbbek délutáni szakkörre mennek. Onnan kiemelik a rátermettebbeket s beviszik az egyesületbe, ahol csoportos edzés folyik. Az egyesületből a legjobbakkal magánedzésen is foglalkozik.

– A pesti magántanítványaim közül Sulyok Eszter idén országos bajnokságot nyert a 14 éves lányok között, amivel kijutott a világbajnokságra, ahol huszadik helyen végzett. A 14 éves fiúknál Farkas Ottó a tavalyi bronzérem után idén a negyedik helyen végzett. A 12 éves fiúknál Szikszai Bertalan a hatodik helyen végzett. A mosonmagyaróvári csapat ifijei is szépen fejlődnek. Zsirai Bálint a 16 éves, Szabó Bence a 14 éves fiúknál állt helyt, míg Farkas Virág a 12 éves lányok között ért el szép eredményeket. Jelenleg elkezdtük az iskolákból az ügyesebb gyerekek beépítését az egyesületbe is.

Bokros Albert jelenleg a Biatorbágy és a Fehér Ló SE hivatalos edzője csapatszinten, ahol egyesületi edzés formájában tanít. Oktat még a bezenyei óvodában és a mosonmagyar-

óvári Lurkóvár Óvodában, a Bolyai- és a Fekete-iskolában, Rajkán és Dunaszigeten szakkör keretében.

Szerinte a sakk kiváló eszköz a logika, a memória fejlesztésére és tapasztalatból mondja, hogy az a gyerek könnyebben tanul más dolgokat, aki sakkozik. Remek fejlesztő játék, ezért kampányolt Polgár Judit és lett alsó tagozatban tantárgyi óra is a sakk, ahol az iskola úgy döntött.

Friss eredmények:

Nemrég a megyei rapid bajnokságon Farkas Virág a 15 év alatti lányoknál bajnok (összetett 2. hely), Zsirai Bálint a 15 év alatti fiúknál 2. helyezett (összetett 3. hely), Szabó Bence a 15 év alatti fiúknál 3. helyezett (összetett 6. hely) lett. A Fehér Ló SE jelenleg a 2. helyen áll a megyei I. osztály csapatbajnokságában.