Nemzetközi hallgatókat búcsúztattak a Széchenyi-egyetemen

„Nehéz volt az elmúlt időszak, de nem adtátok fel, keményen dolgoztatok és befejeztétek tanulmányaitokat. Győr most már mindig a második otthonotok marad” – ezekkel a szavakkal köszöntötte a frissen végzett nemzetközi hallgatókat a tiszteletükre rendezett fogadáson dr. Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora.

A tavaszi szemeszterben 36 nemzetközi hallgatónak állított ki diplomát a Széchenyi István Egyetem. A legtöbben közülük a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram keretében tanulhattak Győrben, a többiek (hárman) maguk állták képzésük költségeit. Ha a képzések szerinti lebontást tekintjük, legnagyobb számban ellátásilánc-menedzsment oklevelet vehettek át a fiatalok, de sokan végeztek marketing mesterszakon is – a többi hallgatón a járműmérnök mesterszak, az infrastruktúra-építőmérnök mesterszak és a nemzetközi tanulmányok alapszak osztozott.

A külföldi országokból érkezők számának növekedése évek óta tartó trend a Széchenyi István Egyetemen. Részint egybecseng a kormány országos stratégiájával, részint tudatos intézményi politika eredménye. A legutóbbi néhány szemeszterben különösen látványos volt a gyarapodás: 2016-ban még csupán két angol nyelvű képzés volt az egyetem kínálatában, ma ez a szám 35. Ezzel párhuzamosan a Győrben tanuló nemzetközi hallgatói közösség mérete is megtöbbszöröződött – ma már több száz főt számlál. Jövőre már végeznek is az első nagyobb évfolyamok, így lehet, hogy egy év múlva tágasabb termet kell majd keresni az idénre már hagyománnyá váló zárófogadáshoz, amelynek keretében az egyetem bensőséges keretek között búcsúzik el külföldi hallgatóitól.

„Majd ha mesélik az unokáiknak, hogy milyenek voltak az egyetemi éveik, biztos eszükbe jut majd, hogy 2020-ban, a nagy világjárvány idején szerezték meg a diplomájukat” – utalt a tavaszi vírushelyzetre köszöntőjében dr. Földesi Péter rektor, aki hangsúlyozta: különösen nehéz volt az elmúlt időszak az egyetem külföldi hallgatóinak, távol a hazájuktól, szeretteiktől, de sikerült a tanulmányaikra koncentrálniuk, így sikeresen abszolválták a képzést. „Köszönjük a türelmüket!” – tette hozzá.

Ezután arról beszélt, hogy az egyetemnek egyre szélesebb nemzetközi alumni közössége van, akik – afféle nagykövetként – viszik hírünket a világban. A karrierjük ugyanis még csak most kezdődik.

„Nagy különbség van aközött, hogy valaki végez vagy diplomát szerez. A végzés azt jelenti, hogy az ember készen van, nincs mit csinálnia. De ez nem igaz. Ez nem a vég, hanem a kezdet. Sokan folytatják majd a tanulást mesterképzésen vagy doktori programban, valamint a munkahelyeken, ahol a világ legjelentősebb technológiai, gazdasági, társadalmi kihívásaira kell majd megoldást találniuk” – fogalmazott dr. Földesi Péter.

A hallgatók nevében Khalende Titus Mukhati búcsúzott az intézménytől. A kenyai fiatalember érzelmektől gazdag beszédében megköszönte az egyetemnek, hogy a járvány során minden támogatást megadott a nemzetközi közösségnek. „Mindenki tudhatta, hogy Magyarországon biztonságban vagyunk. Köszönet érte!” – tolmácsolta a külföldi hallgatók háláját, akik nagyra értékelték az intézmény részéről tanúsított folyamatos figyelmet és törődést. „Ha bármi történik Közép-Európában, az országaink nyitva vannak a magyarok előtt. Velünk voltatok, amikor kellett, jövünk eggyel” – hangsúlyozta. A teremben ülők tapssal jutalmazták a gesztust.

Társaihoz fordulva kifejtette: sok felkészült, nagyra hivatott embert lát a teremben. „Ti vagytok a jövő elnökei, miniszterei, nagykövetei. Néhányan talán majd visszatértek Magyarországra” – mondta, a közönség soraiból némi derültség kíséretében. Mint felidézte, az első napján egészen máshogy látta azokat az arcokat, akik most ülnek vele szemben a teremben. Akkor még tartottak az új környezettől – fejtegette –, de most büszkén, lelkileg is vértezetten lépnek ki az egyetem kapuján.

Titus nemzetközi kapcsolatok szakon végzett, diplomata szeretne lenni. Nagyon élvezte a győri éveit, de portálunknak azt nyilatkozta, otthonában szeretne karriert építeni. „Nem tervezek külföldre menni. Kenya jó ország, számomra a legkedvesebb hely a világon. A tudást, amit itt szereztem, szeretném a közösségem javára fordítani” – részletezte. A jövőt illetően optimista, úgy érzi, a széchenyis diplomával el tudja érni az álmait. „Kenya magyarországi nagykövete lenne a csúcs számomra. Nem Kanadában, nem Németországban, kifejezetten Magyarországon szeretnék szolgálni. Nagyon megszerettem ezt az országot” – árulta el.

A kínai Zou Chunpei is értékesnek tartja az oklevelét. A marketing mesterdiplomát szerzett lány úgy véli, a képzés Magyarországon átfogóbb és gyakorlatiasabb, mint Kínában, így – hazájába visszatérve – jó eséllyel indul majd az ottani munkaerőpiacon. Arra számít, könnyen el tud helyezkedni valamilyen nagyobb vállalatnál, elsősorban a vásárlói magatartás területe érdekli. A győri képzésről szép emlékeket őriz, különösen tetszett neki, hogy sok hasonlóság van a magyar és a kínai kultúra között. „A család nagyon fontos a magyaroknak, hasonló a szerepe, jelentősége, mint nálunk. Az is tetszett, hogy a vezetéknevet használják elől és a keresztnevet hátul. Emellett az étkezési szokásokban vannak közös vonások. A magyarok minden más európai országnál több disznóhúst esznek, ami Kínára emlékeztet” – jegyezte meg.

A rövid fogadás záróakkordjaként dr. Földesi Péter minden résztvevőnek személyesen gratulált, majd közös képek is készültek a rektorral.