Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjasok a győri Széchenyi-egyetemen: a siker együtt jár a nyitottsággal

Ösztönző erő, megerősítés és mérce is a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj – húzzák alá a Széchenyi István Egyetem megkérdezett kiválóságai, akik a 2020/2021-es tanévben tíz hónapon át havi 40 ezer forint támogatásban részesülhetnek példaértékű eredményeiknek köszönhetően. Mi a sikerük titka? Kiderül írásunkból.

Prof. dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere 46 hallgatónak adományozott kiváló tanulmányi eredményük, kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységük alapján nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat (korábbi köztársasági ösztöndíj) a 2020/2021-es tanévre a Széchenyi István Egyetemen. Közülük szólítottunk meg három ösztöndíjast, akik egymástól függetlenül, de egyöntetűen állítják, a siker kulcsa az intézményben tapasztalható segítőkész és családias légkör, illetve az egyetem által képviselt magas szakmai színvonal.

Kamatozik a befektetett energia

Ösztöndíjban részesül ebben a tanévben Szabó Orsolya harmadéves jogászhallgató is, aki amellett, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat tagja, az Európai Joghallgatók Egyesületének (The European Law Students’ Association, ELSA) szemináriumi és konferenciaszervezőjeként is tevékenykedik. Amint mondja, szerinte a mai világban már hatalmas pluszpont álláskereséskor, ha egy pályakezdő fel tudja mutatni, hogy feladatot vállalt hallgatói szervezetekben, szakterületén tapasztalatot szerzett tanulmányai mellett.

„Erre tudatosan törekedtem a kezdetektől, ezért is csatlakoztam az említett szervezetekhez, illetve jelentkeztem a Batthyány Lajos Szakkollégiumba is. Az előző szemeszterben pedig, kihasználva az Erasmus adta lehetőséget, Grazban tanultam. Szerintem már elsőévesként érdemes átgondolni azt, mik a hosszabb távú céljaink. Szép, ha folyamatosan teljesítjük a tantervet, hozzuk a jó átlagot, de már elengedhetetlen, hogy ezt megspékeljük egy kis plusszal” – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó Orsolya, aki nagyon boldog, hogy befektetett energiája már most kamatozik. Hozzátette: „Örülök, hogy sikerült kiérdemelnem az ösztöndíjat, ami motivációt és egyfajta pozitív visszacsatolást is jelent számomra. Nem titok, hogy a gratuláció mellett ez anyagi támogatást is jelent, amit én személy szerint a tanulmányaimra fordítok. ”

A kiválóság szerint jó teljesítményét ösztönzi a Széchenyi István Egyetemre és a jogi karra jellemző innovatív, családias légkör, amelyben a folyamatos szakmai fejlődés mellett a barátságok kialakulása is biztosított. „Fontos, hogy az életünkben korán kialakítsuk a munka-magánélet egyensúlyát, mert szerintem ez a siker kulcsa. A Széchenyi István Egyetem segítőkész közössége megteremti azt a miliőt, amiben oda merünk menni tanárainkhoz kérdéseinkkel: ez húzhat előre a pályán” – mutatott rá az ösztöndíjas.

Megfelelő alapok a sikerhez

Hermándy-Berencz László negyedéves építészmérnöki hallgató egri gimnazistaként hallott először a Széchenyi István Egyetemről. „Nemcsak az ösztöndíj sikere miatti örömömben mondom, hanem mert már az első perctől kezdve is éreztem, a győri mérnökképzés igazán erős az országban. Pesten elvesztem volna, de itt megtaláltam a helyem” – mondta az egyetemista, aki kiváló tanulmányi eredményével és nyelvtudásával vívta ki magának az ösztöndíjat.

„Szeretem mindenből kihozni a maximumot. A támogatás sokat jelent számomra lelkileg és anyagilag is, illetve ez újabb megerősítés abban, hogy jól választottam a felvételizőként. Zárkózott típus vagyok, nehezen barátkozom, ám az egyetem és a kar légköre megteremtette számomra azt a közeget, amihez még én is kapcsolódni tudok. Hálás vagyok ezért is” – vette sorra a pozitívumokat a hevesi mérnökjelölt, aki tervei szerint látványtervezéssel, modellezéssel szeretne kitűnni a későbbiekben. Mint mondta, a Széchenyi István Egyetemen ehhez igazán megfelelő alapokat sajátíthat el.

A túlélés helyett inkább jól teljesít

„A körülöttem lévő sok-sok támogatónak köszönhetem, hogy ösztöndíjas lehetek. Családom, barátaim, a tanszéken kialakult társaság és a Széchenyi István Egyetem színvonalas oktatói mind-mind hozzájárultak sikeremhez, ahogyan természetesen az is, hogy igyekszem céltudatosan és nyitottan tanulni” – sorolta a tatabányai Vagyóczky Máté. A műszaki menedzser szakos kiválóság a közeljövőben szeretne csatlakozni a Hallgatói Innovációs Projektekhez, és a következő években minél több szakmai tapasztalatot szerezni az egyetem által kínált lehetőségek segítségével. „Szeretem azt a környezetet, amivel ez az egyetem körbe vesz. Tanáraim olyannyira segítőkészek, hogy könnyedén fordulhatok hozzájuk akár személyes jellegű kérdéseimmel is. Itt meglepően nyitott mindenki a másik felé. Nagy az összetartás” – fűzte tovább a gondolatot.

„Az ösztöndíj számomra pozitív visszajelzés, elismerés és motiváció. Megmutatja, hogy megéri a maximumot nyújtani, és a túlélés helyett inkább jól teljesíteni az egyetemen. Számomra ez mérce is, hiszen ezek után eddigi teljesítményem számít majd szememben a minimumnak” –fogalmazta meg Vagyóczky Máté.