Nehezített közlekedés

Veszélyeket magában rejtő közlekedési helyzetre hívta fel a figyelmet több olvasónk az egyébként is nehezített közlekedésű Batsányi utcában.

A vasúti átjáró közvetlen szomszédságában álló épületet az omlásveszély miatt egyrészt lehálózták, másrészt kordonnal vették körül. Ez megakadályozza azt, hogy egy gyalogosra ráessen valami, viszont így a járdáról csak az úttestre lépve lehet továbbmenni. Ez különösen akkor lehet veszélyes, ha a sorompó felengedése után egymást érik az autók. Olvasóink megjegyezték, átmehetnének ugyan a másik oldalra, de az sem jó megoldás, mert átérve a sínek túloldalára, a lakótelep irányába és az Alsólövér utca felé haladók számára nincs kijelölt gyalogátkelő (az pont a másik oldalon van), tehát ez esetben is csak a kocsik között átszaladva érhetnek célt. A közelben iskola és óvoda is van, értelemszerűen sok gyerek is jár erre.

Utánajártunk a problémának és kiderült, a hatóságok rendelték el a magántulajdonú ingatlan elkerítését. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítási központjába – írták megkeresésünkre – még május 27-én érkezett bejelentés, hogy a Batsányi utca 13. számú épület homlokzata megrepedt, veszélyezteti a járókelőket. A soproni hivatásos tűzoltók mint elsődleges beavatkozók a veszélyt jelentő épület előtti járdát kordonszalaggal lekerítették, ezzel a közvetlen életveszélyt megszüntették. A katasztrófavédelem mint hatóság nem rendelkezik hatáskörrel, hogy utasítást adjon az omlásveszély megszüntetésére, a kirendeltség a Soproni Járási Hivatal építésügyi osztályának – mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak – adta át az ügyet. Úgy tudjuk, október 5-ig kell megszüntetni az omlásveszélyt.