Nehéz sors jutott a Mosonmagyaróváron élő Boncz Erzsébetnek, egyedül neveli súlyos beteg fiát

Nehéz sors jutott a Mosonmagyaróváron élő Boncz Erzsébetnek: két hónaposan nevelőotthonba került, és később a budapesti hajléktalanlétet is megtapasztalta. Most egyedül neveli 12 éves gyermekét, a több betegséggel is küzdő Leventét. Célja jobb életet biztosítani számára, mint ami neki jutott.

Alig lépünk be az ajtón, boldogan szalad felénk. Kézen fog és maga után vonszol: rámutat a nappaliban lévő vitrinre, hogy segítsünk levenni egy kis csomagot. A papírtáska színes lufikat rejt. Miközben bemutatkozunk, a léggömb gömbölyödik és libben is felénk. Labdázással kezdjük az ismerkedést. Boncz Levente tizenkét éves. Nem beszél, de édesanyja, Erzsébet szerint így is tudnak kommunikálni. Szinte összenőttek. A fiú több súlyos betegséggel küzd, 24 órás felügyeletre szorul. Autista, mikrokefáliás és epilepsziás. A nyári vakáció ideje talán még nehezebb, mint egyébként a mindennapok. Mivel Levinek most nincs iskola (az Éltes-iskola tanulója), az anyukája sem tud dolgozni. Táppénzre kényszerül, mert nincs kire bíznia a gyermekét. Így viszont a pénz is hiányzik: bár szerényen élnek, az albérlet is egy kisebb vagyon a kéttagú család költségvetésében. Nem panaszkodik – 1976-ban születtem Zalaegerszegen, csak tudnám, miért… – kezdi keserűen az édesanya, aki nehéz sorsa ellenére sem panaszkodik. Két hónapos korában egy háromszáz férőhelyes nevelőotthonba került: a családja lemondott róla. – Akkor még tanultunk fegyelmet, és felkészítettek minket a kinti életre is, hogy ne féljünk tőle: előbb-utóbb mindenki kirepül – fogalmaz Bonczy, ahogy sokan ismerik. Zalaegerszegen tanult állattenyésztőnek, utána Budapestre költözött, ahol megtapasztalta a hajléktalanlétet. Egy hónapig az utcán élt, majd a hajléktalanszállóra került. Mint mondja, mindig is a férfias dolgokat szerette. Így talán kevésbé meglepő, hogy segédmunkásként helyezkedett el az építőiparban. Levi születése előtt meghalt az édesapa Aztán rátalált a szerelem, de csak hat év adatott nekik. Két hónappal Levi születése előtt a férfi szívbetegségben elhunyt. – Mindig az foglalkoztatott, hogy a fiamnak jobb sorsa legyen, mint nekem – mondja határozottan az édesanya, aki korábban Kanadában is szerencsét próbált. Ott állapították meg, hogy a gyermek, aki még háromévesen sem beszélt, autista. Amikor három év után a hazaköltözését fontolgatta, a mosonmagyaróvári Családok Átmeneti Otthona fogadta be őket. Így maradtak Mosonmagyaróváron. Az Álmok Bonczyt most konyhai kisegítőként foglalkoztatják: szeptembertől az egyik iskola konyháján kezd majd. Az anyukát az álmairól is kérdezzük. – Az egyik kívánságom, hogy keressek annyit, hogy a hónap végén ne fájjon, hogy mit adok enni a gyermekemnek. Továbbá nagyon szeretnék egy kertes házat bérelni, ahol biztonságban tudhatom. A jelenlegi lakásunknak ugyanis nincs kerítése – osztja meg az édesanya a vágyait. Az olvasók ismét segítettek Levi imád zenét hallgatni, örül, ha fürödhet, pancsolhat a kerti medencében. Hát még ha eljuthatna édesanyjával a mosonmagyaróvári termálfürdőbe… A Kisalföld közreműködésével ez az álom is valóra válik. Szeredi Ádám, a fürdő tulajdonosa és Rongits Attila, az üzemeltetője egy belépővel lepik meg Bonczyékat. És a jó híreknek még nincs vége: olvasóink jóvoltából a Jóakarat hídján keresztül 200 ezer forinttal segíthetjük a családot. A pénzből az albérlet díja mellett Levi beiskolázására is futja.