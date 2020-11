Negyven fősre bővül a Bentlakásos Idősek Otthona: újabb nyolcszáz milliót kapott Kapuvár a fejlesztésre

A Házhelyi Vigasságok két évvel ezelőtti megnyitó rendezvényén megígérték, hogy felépítik a volt házhelyi iskola helyén a kapuváriak bentlakásos idősek otthonát.

A tavalyin Gyopáros Alpár, kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője és Hámori György, Kapuvár polgármestere együtt bejelentették: a kormány 540 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyújt elkészültéhez. Idén pedig a Házhely száz éves születésnapján itt az újabb jó hír: a kormány további 800 millió forinttal támogatja, hogy a város régi vágya valóra váljon és a kezdeti húsz férőhely így a duplájára bővülhet.

A projekt előzményeit és előrehaladását Hámori György polgármester így foglalta össze:

– A 24 órás ellátást nyújtó idősotthon alapításának gondolata 2007-ig nyúlik vissza. Ekkor készült el a város integrált városfejlesztési stratégiája, amelyben Kapuvárt tíz területre osztottuk fel és minden régió számára megfogalmaztuk a fejlesztési irányokat és prioritásokat. A házhelyi városrész családi házas környezet, ellátási rendszerünkből pedig nagyon hiányzott a 24 órás ellátást nyújtó idősotthon. A házhelyi iskolában működő és tevékenységét felfüggesztő alapítványi iskola épületét megvásároltuk. Bentlakásos idősek otthonának szántuk és Szabó Attila építész tervezőasztalán megszületett a mára felépült ház kiváló tervrajza. 20 fős otthonnal számoltunk, egyrészt mert a szakemberek az akkori törvényi kötelezettségek miatt ezt mondták optimálisnak, másrészt eltökéltek voltunk, hogy akár önerőből is megépítjük és ekkora „házra” futotta volna a város megtakarításaiból. A kormány befogadta terveinket, így kaptuk az első 540 milliós vissza nem térítendő támogatás, amiből nemsokára elkészül a volt iskolaépület átépítése. Az időközben berobbanó építőipari árak, de még inkább a jogszabályi környezetben bekövetkező változások miatt aztán hozzáfogtunk a korábbi tervek átdolgozásához.

A Máltai Szeretszolgálat szakértőinek segítségét kértük, akik az új szociális törvényi helyzetben azt javasolták, hogy emeljük legalább 40 fősre az ellátandók számát. Szabó Attila a meglévő terveket átdolgozta: bővítettük a házat és újabb tartalékterületeket vásároltunk a volt iskola környezetében, egyrészt a szomszédos telket és Zsebedits kanonok úr támogatásával az Irgalmas Nővérek tulajdonában lévő iskolatelek mögötti terület is városi tulajdonba kerülhetett.

Gyopáros Alpár képviselő úr az első pillanattól saját ügyének tekintette a kapuvári idősek otthona alapítását, hisz a városban járva-kelve a szükségességét többektől is hallotta. A kormánynak így ő ajánlotta támogatásra, hisz tudta, minden tekintetben megalapozott előkészítés után, kész kiviteli tervekkel, működtetésre vonatkozó számításokkal rendelkezünk. Képviselő úrtól tudom, hogy a kormány is így gondolta. Megkezdődött és lassan zárul az építkezés első üteme. Ezért is kiváló időzítés és nagyszerű a hír, amivel képviselő úr a múlt héten érkezett: a kormány az idősotthon második ütemének építéséhez további 800 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt beadott projekttervünk alapján.

A munka így az első ütem lezárásakor sem áll le és terveink szerint 2021 végére teljes egészében elkészülhet a negyven fős idősotthon.

Három képviselő-testületen átívelő vágyunk így a negyedik ciklusban teljesedhet be: erős és egységes volt e téren minden testület akarata. Valamennyi döntésünk alapos előkészítés után és száz százalékos támogatással született. Azt gondolom, hogy egy hosszú működésre előretekintő intézmény alapjait sikerül leraknunk és ennek a súlyát és felelősségét mindannyian átéreztük.

A bentlakásos idősotthon megvalósításának következő lépéseiről a jövőben rendszeresen tájékoztatni fogjuk a kapuváriakat, hisz úgy tapasztalom, nagy érdeklődés kíséri. 2021 karácsonyáig, amire úgy tervezzük, elkészül a teljes otthon, nem fogadunk jelentkezéseket. A részleteket addig dolgozzuk ki, tehát kérem, addig intézményeinket, hivatalunkat se keressék ez ügyben. Az eddigi hagyományainkhoz híven a legszélesebb nyilvánosság útján jelezni fogjuk a részleteket kapuváriak felé, amint ennek eljön az ideje – mondta Hámori György polgármester.