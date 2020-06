Negyven év után befejezi a tanítást, de a polgármesteri tisztség marad

Vadosné Varga Katalinnak a 40 éves tanítói jogviszony után a nyári szünet kezdete a nyugdíjba vonulás ideje is volt egyben. Egyed vezetését azonban továbbra is kézben tartja.

– Az első pillanattól az utolsóig örömömet leltem a tanításban. Nehezen hoztam meg ezt a döntést, egy korszak most lezárult. Minden tanítványomra jó szívvel gondolok vissza, és a visszajelzések alapján ők is szívesen idézik fel az itt töltött éveket – kezdte Vadosné Varga Katalin, akit a tanári indíttatásáról kérdeztünk. – Talán a családomtól eredeztethető, a szüleim és a testvérem is nagyon gyerekszeretők, családcentrikusak. A lányom általános iskolában tanít, ő is ebben találta meg a számítását. Bágyogszováton kezdtem a pályafutásom. Néhány hónap eltelte után kerültem Mórichidára, majd 31 évvel ezelőtt Egyedre. 1995-ben megbízott az akkori polgármester az iskola létrehozásával. Hatalmas kihívást láttam benne, ami egyszerre tűnt nehéz és inspiráló feladatnak.

Kolléganőmmel, Varga Györgynével belevágtunk, és miközben sorra szűntek meg a környéken az iskolák, a mai napig talpon vagyunk. Volt, hogy pengeélen táncoltunk, de a falu lakossága mindig támogatott abban, hogy megmaradjon az iskola. Továbbra is harcolni fogok érte, ez a szívügyem, nem csak egy egyszerű munkahelyet láttam benne – fogalmazott Vadosné Varga Katalin.

– 2002-ben lettem polgármester, akkor le kellett mondanom az iskolavezetői pozícióról az összeférhetetlenség miatt. 2007-ben Szillal összeolvadtunk, onnantól igazgatóhelyettesként dolgoztam, és természetesen tanítottam. Az egyedi iskola alsó tagozattal működik, a felsősök zömében a szili iskolába járnak. Sok szép emlék köt ide. A reggelek öleléssel kezdődtek, az első öt perc pedig mindig az élménybeszámolóké volt, utána jobb kedvvel láttak neki a gyerekek a feladatnak – mondta.

Arra a kérdésre, hogy mit adott neki az elmúlt 40 év, két szóban válaszolt: – Mérhetetlen szeretetet. Voltak ugyan nehézségek, de a gyerekek és szülők mindig tisztelettel fordultak felém. Az online tanítás során is mindennap bejelentkeztünk egymásnál. Egyikük karácsonyi csengővel jelezte az óra kezdetét, jelentettek, beszámoltak a történésekről, és kezdődhetett a tanítás. Olyan volt, mintha az iskolában lennénk – emlékezett vissza a digitális oktatás időszakára.

A két fő elfoglaltságból a polgármesterség továbbra is megmaradt. – Mindkét munkát szeretem. A polgármesterség alatt is előfordultak olyan ellentétek, amik az idők folyamán kisimultak. Voltak álmatlan éjszakáim, főként mikor nehezebb anyagi helyzetben volt a falu. Sokszor éjjel jutottak eszembe dolgok, másnap rögtön azzal kezdtem – idézte fel. Hozzátette: szerencsére már jó ideje egyenesbe jöttek, ennek ellenére a takarékos gazdálkodás híve.

A tervekről elmondta a polgármester: – A Magyar Falu Programban útfelújításra és traktorvásárlásra pályázunk. Folyamatban van az óvoda teljes rekonstrukciója, várhatóan szeptember 1-jére elkészül. Támogatást nyertünk urnafal építésére is, ami egyben temetőkerítésként is funkcionál. Még érzem magamban a tenni akarást, megvan bennem a hajtóerő, folytatom – zárta végül a polgármester.