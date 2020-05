Négyest kapott a digitális oktatás – interjú Horváth Péterrel a rendkívüli tanévről

A második világháború kezdete óta nem szakadt félbe tanév a hazai közoktatásban, s már biztos: marad a digitális oktatás a nyári szünetig. A járvány okozta különleges helyzet számtalan kihívás elé állította a diákokat, a tanárokat, a szülőket. Összességében mindenki sikerrel vette az akadályokat, a társadalmi szolidaritás is működött. A vírus több, oktatást érintő problémát is felszínre hozott. Ez azonban nem baj, így párbeszéd alakul ki az orvoslásukról – állítja a Kisalföldnek adott interjúban Horváth Péter, a győri Révai-gimnázium igazgatója, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.

Az újra kezdésről

– Hétfőtől újra járhatnak a bécsi diákok az általános iskolákba, hasonló nyitásról itthon nem beszélhetünk.

– Ha olvassuk a híreket a bécsi iskolákról, akkor az derül ki: nem klasszikus értelemben nyitottak meg. Ott is vannak még járványügyi korlátozások. 19 embernél több nem mehet a tanterembe, az osztályok nagy részét két részre osztották. Így minden másnap járhatnak be a gyerekek és nem kötelező a részvétel az órákon. Hazánkban sem tervezi senki, hogy a tanév hátralévő részében kötelező legyen iskolába járni.

– A szülők részéről erősödik az igény, hogy a gyerekeik visszatérjenek az iskolákba?

– A statisztikákból az látszik, hogy emelkedik azoknak a gyerekeknek a száma, akikre felügyeletet kérnek, elsősorban az óvodákban. A növekedés azonban nem drasztikus. Mivel óvodás-iskolás testvérpárok sokan vannak, az iskolai nyitás mostanáig az alsó tagozatos osztályok esetében került szóba. Ez felmerült döntéshozó szinten is.

– Bő három hét van a tanévből, gondolom, ennek sok értelme nem lett volna.

– Pedagógiai értelemben, figyelembe véve az utolsó napok iskolai feladatait, nincs különösebb jelentősége ezeknek a heteknek. A nyitás mellett az szól, hogy a szülők már egyre nagyobb számban visszatérnek a munkahelyükre. A felsősök és a középiskolások nyugodtan otthon maradhatnak. Utóbbiak esetében a kollégiumi ellátást több mint nehéz volna biztosítani.

Napi egymillió jegy

– A kicsiknél ment a legnehezebben a digitális oktatás. Beleszülettek ugyan a digitális világba, ám kihívás volt számukra, hogy webkamerán át, tartósan figyeljenek a tanárra.

– Nálam sokkal hitelesebben beszélnének az általános iskolai tanítók arról, hogy a kis gyerekeket 45 percig lekötni, szinte lehetetlen.

– Ennek tükrében nehéz hónapokon vannak túl a szülők is. Úgy kellett foglalkozniuk a gyerekekkel, hogy a többségük közben otthonról dolgozott. Hogy fog zajlani a diákok értékelése? Kicsit mintha a szülők kapnának újra bizonyítványt.

– Nem alábecsülve a szülők tudását, a középiskolás korosztályban a szülők döntő többsége kevés támogatást tud nyújtani. Bevallom, a matematikán és a fizikán kívül magyarból, történelemből, németből vagy angolból alig tudnám segíteni a gyerekeimet. A középiskolákban reális eredmények születnek majd a tanév végén. Azt kértük a kollégáktól, hogy mindenki mértékletesen és méltányosan bírálja el a különleges helyzetben a gyerekeket.

Tény, hogy alsó osztályokban, a szülők sokkal többet kellett, hogy segítsenek mindenféle értelemben a gyermekeiknek, amit ezúton is nagyon köszönök. Az első-második osztályosokat talán éppen ezért nem is lenne feltétlenül szükséges most jeggyel értékelni, hisz kicsit valóban a szülőknek adott jegy lehet az osztályzat. A nagyobb diákoknál a kollégák folyamatosan értékelnek, országosan napi közel egymillió jegyet írnak a Kréta-rendszerbe.

A tanárok megbecsüléséről

– Megérkeztünk a tanárok munkájához. Néha úgy tűnik, a köztudatban a home office-ról elcsúszott az értékítélet. Holott több kiváló győri tanárról hallottam, hogy gyakran este 9-ig a gép előtt ülnek és foglalkoznak a gyerekekkel. Erkölcsi elismerésre számíthatnak ezért?

– Igaz, ez jogos felvetés. A társadalomban szerencsére mindig többen vannak, akik reálisan, együttérzően, bizalommal fordulnak a mások munkájához. Elhiszik azt, hogy a tanár mindent próbál megtenni, hogy sikeresen végezze a munkáját. És igen, mindig akadnak kétkedők. A járvány heteiben azt tapasztaltam, hogy a diákok, a pedagógusok és a szülők többnyire példaértékű bizalommal voltak egymás iránt.

Nyilván sok pedagógusnak hatalmas újdonság, hirtelen jött fordulat volt a digitális oktatás. Vannak olyan kollégák, akiknek ez sokkal nehezebben ment, sokkal több energiát és időt kellett ráfordítaniuk erre. Olvastam arról, hogy néha túllövünk a célon, több feladatot adunk a kelleténél. Ezért készült a Nemzeti Pedagógus Kar „Megfontolandó tanácsok” című írása. (Ebből részletesen idézett lapunk is – a szerk.) Meg kell találni a helyes arányokat. A kevesebb néha több. Szükség van kikapcsolódásra, pihenésre is, különösen hétvégén.

– Ahogy az egészségügyi dolgozók teljesítményét elismerték plusz anyagi juttatással, szóba került, hogy a pedagógusok is részesüljenek plusz juttatásban?

– Egyelőre nem hallottam erről. Február környékén jelentették be, hogy július elsejétől nagyjából 10 százalékkal növekednek a pedagógusbérek. Tudomásom szerint ezt nem vonták vissza. Ismerjük a híreket, a járvány miatt több százezren vesztették el a munkájukat vagy csökkent a fizetésük, szabadságokat kellett kivenni. Most nem a követelőzésnek van itt az ideje. Igaz, azt büszkén hangsúlyozhatjuk: tisztességesen elvégeztük a fontos és nehéz feladatot az oktatásban.

Szervezik a nyári napköziket

– Említette: rengeteg anyukával, apukával szabadságot vetettek ki a karantén idején. Így a szokásosnál jóval nehezebb lesz a gyerekek nyári felügyeletének a megoldása. Hallani, hogy már szervezik a nyári napköziket az iskolákban.

– A speciális körülmények miatt valóban fel kell készülni arra, hogy a szülők közül többen fogják kérni a napközit a vakáció idején. Biztos vagyok abban, hogy lesz kellő számú pedagógus, aki vállalja majd a feladatot. Jogszabály lehetővé teszi, hogy a célfeladat elvégzését honorálni is lehessen.

Szolidaritás

– Hallott arról az esetről, hogy egy ménfőcsanaki kislány hosszú heteken át tanult telefonon? Így mondták el neki a tanárok a leckéket. A Győri Segélyalap jóvoltából végül kapott tabletet a tanuláshoz. Az eset rámutat arra: hiába szeretne minél több ismeretet gyűjteni a kisdiák, ha ehhez nincsenek meg a szükséges feltételek.

– Személyesen tapasztaltam, hogy működött a társadalmi szolidaritás az ilyen szituációkban. Azt sajnálom, hogy a kislány pár hétig gép nélkül volt kénytelen tanulni. A jó szándék megvolt, a digitális oktatás kezdetén a Győri Tankerület felmérte, mely intézmények képesek felszabadítani számítástechnikai eszközöket. Nálunk, a Révai-gimnáziumban több diákunknak adtunk laptopot ahhoz, hogy otthonról készülhessen.

Nem baj, hogy a járvány felszínre hozta azt, hogy vannak családok, ahol nincs kellő infrastruktúra. E téren mindenképp előre kell lépni, akár központi segítséggel. A számítástechnikai gépek, az internet hiánya súlyos esélyegyenlőtlenséget okoz az oktatásban 2020-ban.

Négyes bizonyítvány

– Azt mondta a beszélgetés során, hogy azt kéri a kollégáktól, hogy méltányosan és mérsékletesen osztályozzák a gyerekeket. Ha e szempontokat állítjuk fókuszba, a digitális oktatásnak hányast ad?

– A jó osztályzatot mindenképpen megérdemli.