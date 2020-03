Négyen vannak házi karanténban a soproni járásban

A Soproni járásban eddig nincs regisztrált koronavírusos megbetegedés, négy ember esetében viszont házi karantént rendeltek el a hatóságok. A digitális távoktatás segítésére a Sopron TV tanórákat fog sugározni – tájékoztatott Farkas Ciprián polgármester.

– A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben különösen fontos, hogy a város polgárai pontos és hiteles információkat kapjanak arról, hogy milyen intézkedéseket vezettünk be helyi szinten az emberek biztonsága és egészsége érdekében – mondta tegnapi, rendkívüli sajtótájékoztatóján Farkas Ciprián polgármester.

– Magyarország éjféltől lezárta a határait a személyi forgalom előtt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kifelé át lehet lépni a határt, de csak a magyar állampolgárok jöhetnek vissza – folytatta a polgármester. – Ausztria ez ügyben nem vezetett be korlátozást. A Soproni járásban eddig egyetlen regisztrált koronavírusos megbetegedésről sincs tudomásunk. A hatóságok négy ember esetében házi karantént rendeltek el. Ennek betartására nyomatékosan felszólítjuk az érintetteket. A védekezésben részt vevő szervekkel és vezetőikkel folyamatos a kapcsolattartás. A tömegközlekedési eszközök fertőtlenítését az érintett társaságok elvégzik.

Farkas Ciprián arra is kitért, hogy a vidéki városok közül az elsők között jelentették be, hogy rendkívüli szüntet rendelnek el az óvodákban és a bölcsődékben. Ez hétfőtől meg is történt. A digitális távoktatás segítéséért a Sopron TV-t is szolgálatba állították, a városi televízió tanórákat fog sugározni. A szociális és egészségügyi intézményekben látogatási tilalom van. A városi uszoda, a múzeumok, a színházi és az egyéb kulturális rendezvények, valamint a sportesemények látogatását is felfüggesztettük. Az önkormányzat egyes munkakörökben távmunkát vezetett be. Az ügyfélfogadást a járvány miatt megváltoztatták, hétfő 13–17 óráig tart a polgármesteri hivatalban. Mindenkit kérnek, hogy az ügyintézés elsődlegesen telefonos és elektronikus módon történjen.

– A koronavírus-járvány közösségben terjed a leggyorsabban. Ezért fontos a személyes kapcsolatok minimalizá­lása, valamint a gyakori és ala­pos kézmosás. Ezekben az időkben fegyelmezettségre és nemzeti összefogásra van szükség! Emiatt tisztelettel arra kérem az ellenzék helyi képviselőit, hogy ne politikai haszonszerzésként tekintsenek a koronavírus okozta rendkívüli helyzetre. Ma egye­dül a közös cselekvés és az összefogás útja járható – hívta fel a figyelmet Farkas Ciprián.