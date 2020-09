Negyedszer startoltak el a hallgatói innovációs projektek a győri Széchenyi-egyetemen

A győri Széchenyi István Egyetem egyik brandjének számító Hallgatói Innovációs Projekt szervezői negyedszer nyomhatták meg a startgombot a napokban. A hat céget és közel harminc hallgatót mozgósító projektfeladatok nyomán a szemeszter leforgása alatt kézzelfogható eredmények születnek.

Rendhagyó módon, járványbiztosan startolt el a IV. Hallgatói Innovációs Projekt (HIP) a Széchenyi István Egyetemen a napokban. Ebben a szemeszterben hat partnercég hét projektjén dolgoznak együtt a vállalkozások huszonnyolc hallgatóval és hét mentortanárral.

„A Hallgatói Innovációs Projekt Program win-win helyzetet eredményez, hiszen mind hallgatók, mind a mentoroktatók, mind a partnervállalkozások rendkívül sok tanulságot szűrhetnek le az őszi akadémiai félév munkafolyamata során. Bízunk benne, hogy a vállalatok megismerik egyetemünket, illetve azokat a tehetséges hallgatókat, akiket a későbbiekben akár foglalkoztatni is tudnak, és bízunk abban is, hogy a következő hetekben oktatóink olyan együttműködési lehetőségeket fedeznek fel, amelyek nagyobb volumenű kutatás-fejlesztési projektekhez vezethetnek” – mutatott rá a HIP érdemeire dr. Dőry Tibor, a Menedzsment Campus Kompetenciaközpont vezetője, a projekt gesztora. A résztvevőknek szóló videóüzenetében egyúttal arra biztatta a hallgatókat, hogy tegyék bele a lehető legtöbb energiát a projektekbe, mert akkor ők is eredményre számíthatnak.

Dr. Komlósi László Imre professzor online köszöntőjében kiemelte, hogy a HIP során olyan projekteket valósítanak meg a csapatok, amelyeknek tényleges felhasználása lehetséges, vagy amelyeket a valóságban – mint többször kiderült – fel is használnak a cégek.

„A Széchenyi István Egyetem számos hallgatója érzi annak szükségességét, hogy a kötelező oktatáson túl olyan csoportos szakmai tevekénységekhez kapcsolódjanak, amelyek során fejlődhetnek, tapasztalatot szerezhetnek a munka világából. A HIP ezt is nyújtja. Az elmúlt évek sikerei alapján mondhatjuk, hogy jó úton járunk, kezdeményezésünket tovább kell fejlesztenünk, életben kell tartanunk, hiszen a HIP-nek köszönhetően oktatóink és hallgatóink olyan tudásra tehetnek szert, amelyeket hasznosítani tudnak karrierjük, illetve a hosszú távú kutatásaik során” – kívánt kiváló és kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatépítést a professzor.

Frank Ágnes, a program koordinátora rámutatott, a negyedik HIP keretében alakult csapatok feladataiban hangsúlyosabb szerepet kapnak a műszaki tudományok. A két éve sikerrel szerveződő projektek sorát most a BaSys Kft. zenerajongóknak szóló portállal, a Dana Hungary Kft. CSR tevékenységének promotálásával, illetve új mezőgazdasági futóműgyártósor megtervezésével, a Safety Logistics Kft. az AX System a munkabiztonsági eszközök új generációjával, a Szintézis-Net Kft. piaci igények felmérésével, a Wiedenmann Kft. belső logisztikai fejlesztéssel, a WHC csoport egy HR-applikáció fejlesztésével teszi még színesebbé.