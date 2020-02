Negyedik éve indul kétéves képzés a győri Audi Hungaria Általános Művelődési Központban

Szeptemberben negyedik alkalommal indul az idegen nyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző elnevezésű duális kereskedelmi szakképzés az Audi Hungaria Általános Művelődési Központban, amire február 28-ig lehet jelentkezni.

A győri Audi Hungaria Általános Művelődési Központban (ÁMK) korábban általános oktatás folyt az óvodai ellátástól a gimnáziumi képzésig. A 2017–2018-as tanévtől azonban az intézmény képzési kínálata szakképzési tagozattal bővült. Az Audi Hungaria Schule Győr a kétnyelvű duális szakképzéssel a régióban működő vállalatok jövőbeni munkaerőigényének biztosításához kíván hozzájárulni.

Egyéni tanácsadás és mentorálás

Az idegen nyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző elnevezésű duális szakképzés keretében a szakmai oktatás két helyszínen, túlnyomórészt német nyelven zajlik. A diákok az elméleti alapismereteket heti két tanítási napon az Audi Hungaria ÁMK-ban sajátíthatják el, a gyakorlati képzés pedig heti három napon az egyes szakképző vállalatoknál – Audi Hungaria, Bos, Duvenbeck, Kaco, Knüppel, Man, Mol, Rehau – történik. Az iskolai oktatást a szakképzési követelményeknek, valamint a későbbi szakmai tevékenység igényeinek megfelelően végzik. A képzés 2016-ban az Audi Hungaria Intézményfenntartó és Működtető ­Közalapítvány kezdeményezésére kapott OKJ-akkreditációt.

Lehetőség németországi diákcserére

A képzésre érettségivel és kitűnő németnyelv-tudással, valamint különös elhivatottsággal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek. A képzés időtartama két év. Az itt szerzett képesítést az anyaországban is elismerik, a szóbeli és írásbeli záróvizsgákat német nyelven teszik le a tanulók. A diákok a németországi bejegyzésű szakmai angolnyelv-vizsgát is szerezhetnek. A képesítés ideális felkészítést is nyújt későbbi duális gazdasági tanulmányokra – akár német egyetemeken is. A képzés lehetőséget ad a nyelvtudás fejlesztésére egy nyári gyakorlat keretében Németországban. 2019 nyarán az első évfolyam végzős diákjai sikeres vizsgát tettek és megkezdhették szakmai pályafutásukat.