Négy rábaközi településen épül bölcsőde

Négy rábaközi település, Bősárkány, Rábapordány, Szany és Mihályi összesen közel 400 millió forintot nyert uniós pályázaton bölcsődeépítésre. A beruházások mindegyike munkahelyteremtéssel is jár.

– Önkormányzatunk egy csoportos minibölcsőde építésére nyert 65 millió forint pályázati támogatást, melyet a rábapordányi Levendulakert Óvoda udvarán alakítunk ki. A helyén jelenleg egy tároló melléképület található, melyet a kivitelezés megkezdésével elbontunk – beszélt az első körben nyolc gyermek napközbeni ellátására, nevelésére alkalmas épületről Visy László, Rábapordány polgármestere, majd a bővítés lehetőségeire is kitért: – A bölcsőde helyiségeit úgy terveztük, hogy egy következő ütemben a terasz helyére a második csoportszoba is felépíthető. A kiszolgálóhelyiségek méretei megfelelnek a két csoportszobás minibölcsőde követelményeinek is – tette hozzá a fejlesztésről.

Akárcsak Rábapordány, Mihályi önkormányzata is 65 millió forinttal gazdagodott. – Azoknak a családfenntartó szülőknek, akik szeretnék megőrizni munkahelyüket, visszatérnének a munkába, megoldást jelent a 3 év alatti gyermekek számára kialakított bölcsődei ellátóhely. Magas színvonalú, egycsoportos, hét kisgyermek ellátására alkalmas minibölcsődét tervezünk. Ennek helyén jelenleg a már használaton kívüli főzőkonyha és a működő óvoda található. A minibölcsőde az óvoda épületéhez fizikálisan kapcsolódik ugyan, de attól teljesen elkülönítve valósul meg külön bejárattal, elkülönített, korszerű játszóudvarral – sorolta a pályázati pénzből tervezett beruházást Csitei Gábor, Mihályi polgármestere.

– Régi álmunk válik valóra, a harmadik pályázaton sikeresen szerepeltünk, és forrást nyertünk egy kétcsoportos bölcsődére – mondta a Kisalföldnek Bősárkány első embere, Szalay Imre. – Az önkormányzat épületével szemben lévő régi egészségházat elbontjuk, annak a telkén épül meg a 14 gyermek befogadására alkalmas intézmény – vetítette előre a polgármester, aki hozzátette, a közbeszerzési eljárás végeztével látnak neki a munkálatoknak. A beruházásra 140 millió forintot nyertek.

Reagálva a szülők részéről jelentkező igényekre, ugyancsak két csoportszobás bölcsőde épül Szanyban is. – Az önkormányzat 120 millió forintot nyert e célra – tudtuk meg Németh Gergely polgármestertől. Hozzátette:

– A meglévő családi napközit szolgáló épületben szűkössé vált a bölcsődések részére kialakított helyiség. Modern, minden igényt kiszolgáló, 12 kisgyermek ellátására alkalmas épületet terveztünk az óvoda mellé – beszélt a leendő, kétcsoportos bölcsődéről a település vezetője.