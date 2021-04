Négy oltóponton is adnak vakcinát Mosonmagyaróváron

Múlt hétvégén négy helyszínen is oltották a vakcinára jelentkező mosonmagyaróváriakat és környékbelieket a Karolina Kórházban, ahol már több ezren kapták meg az első vagy már második oltást is. A munkát önkéntesek is segítik a kórház munkatársai mellett.

– A legtöbb tapasztalat Pfizer-oltóanyaggal van, hiszen sokan már a második oltást is megkapták. Múlt szombaton és vasárnap szintén Pfizer-oltást adtunk a vízparti, illetve rendelőintézeti oltópontokon, többek között a NAV munkatársai is most oltakoztak – tudatta dr. Bertalan István, a Karolina Kórház főigazgató főorvosa, aki szerint példaértékű a szervezés a járásban: „A háziorvosok az oltóponttal egyeztetve tájékoztatják az oltandókat a vakcina beadásának helyéről és idejéről, és sok esetben még mindig segítenek kitölteni a kérdőívet, illetve hitelesítik is azokat.”

Hétköznapokon a Vízpart utcai két oltópontra várják a regisztráltakat, hétvégén pedig a rendelőintézet földszintjén és emeletén alakítanak ki újabb pontokat. Az oltásokat fél nyolctól fél hatig tervezik, jószerével az időpontokat tartani tudják.

Megfelelő távolság, higiéniai szabályok

– Január 6. óta megfelelő szervezéssel, pozitív hozzáállással, zökkenőmentesen látjuk el a feladatot, megfelelően kialakí- tott struktúrában biztosítva a szakdolgozókat, orvosokat, adminisztrátorokat, kapuőröket és katonákat. Az ide érkezők a hi- giénés szabályok betartása mellett kapják a vakcinát – emelte ki Herberger Árpádné ápolási igazgató.

Mint megtudtuk: önkéntes szakdolgozók, fogorvosok, asszisztensek, háziorvosok is kiveszik részüket a munkából, hiszen a cél, hogy összefogással mielőbbi védettséget érjünk el. Az ápolási igazgató kiemelte: minden reggel a központi sterilizáló dolgozói fertőtlenítik végig a folyosókat, a bejáratot, a rendelőintézet tereit, székeit.

– Büszke vagyok és nagy tisztelettel adózom kollégáim iránt, akik a pandémia időszakában nagy összefogással, alázattal látják el a betegeket, a lakosságot – hangsúlyozta Herberger Á pádné.

Vakcinák függvénye

– Nem egyenletesen érkeznek a vakcinák, így ennek a függvénye, hogy hétköznapokon vagy hétvégente hány beteget tudunk oltani – vette át a szót dr. Birkus Zita, a mosonmagyaróvári oltóközpont vezető orvosa.

A szervezés során fontos szempont: annyi beteget hívjanak be, hogy a kellő távolságtartást is biztosítani tudják. Az oltóközpont vezetője azt tapasztalta, hogy a háziorvosok által küldöttek is nagyon eltérőek: van, ahol már az idősek megkapták az oltást és a fiatalabb korcsoportok következnek, másoknál még a fiatalabbaknak várniuk szükséges.

Covid-ellátás

– A Karolina Kórházban három osztályon, valamint két intenzív és két szürkezónás osztályon látunk el a betegeket. A sajnálatos elhalálozások mellett nagyrészt gyógyultan távoznak az osztályainkról – tudatta a főigazgató főorvos. Hozzátette: – Jelenleg a kórház minden ere- jével a Covid-ellátásban vesz részt, ezért is kerültek az egyéb aktív ellátások a megyei kórházba. Reméljük, hogy az oltá- sok előrehaladtával egyre hamarabb megnyerjük a vírus elleni harcot. Akkorra a Családbarát Szülészet pályázatból megérkeznek az új szülőágyak, monitorok, egyéb eszközök, és újra Mosonmagyaróváron szülhetnek az édesanyák…