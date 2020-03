Négy hete karanténban él Milánóban a kapuvári származású Annamária – ezt üzeni haza

„Az olaszok akkor ijedtek meg igazán és vették komolyan a helyzetet, amikor a tömeges megbetegedésekről és halál­esetekről érkeztek a hírek. Fogadják meg Magyarországon a tanácsot: maradjanak otthon” – ezt üzeni haza Bognár Annamária Milánóból. A kapuvári származású fiatalasszony helyzetjelentés adott az ottani állapotokról.

Kapuvári származású, Olaszországban, Milánóban élő fiatalasszony próbálja tanácsaival felkészíteni a várható fejleményekre itthoni ismerőseit a koronavírussal kapcsolatban. „Nem akarok ijesztgetni és pánikot kelteni, de a mi példánkból sokat tanulhatnak odahaza” – mondta a Kisalföldnek Bognár Annamária. Telefonon beszéltünk vele, többször hangsúlyozta: otthon kell maradni!

– Négy hete igyekszem hazaküldeni az üzenetet: nem az volt a kérdés, hogy elér-e Kapuvárra, Csornára vagy Győrbe a vírus, hanem az, hogy mikor? Tisztában vagyok vele, nehéz ezt megérteni, hiszen mi sem akartuk elhinni, hogy megtörténhet. Az azonban biztos, csak úgy lehet csökkenteni a veszélyt, ha mindenki, aki teheti, otthon marad. Itt, Milánóban négy hete vagyunk karanténban és szigorú szabályokat vezettek be. Az utcákat rendőrök és katonák járják, ha csak ketten is leállnak beszélgetni, azonnal rájuk szólnak. Ahol amúgy rendesen hömpölyög a tömeg, most csend van – mutatta be a helyzetet Bognár Annamária.

– Eddig naponta negyedórát lehetett kint tartózkodni, de csak közvetlenül a lakóhelyünk környékén, például a bevásárlás intézésére. Most ezt is megvonják, mert sokan nem tartották be. Akinek muszáj dolgoznia, annak munkahelyi igazolással kell rendelkeznie, amit a rendőrségnek bemutat, ha igazoltatják. A boltok árukészlete rendben van, minden kapható. Nem spájzolunk, csak annyit vásárolunk, amennyire szükségünk van. Az olasz emberekben már tudatosult, hogy nem az éhhaláltól kell félniük. Persze az elején itt is volt roham, de csak rövid ideig tartott.

Annamária hozzátette: azt tapasztalta, hogy az első hírek, az első megbetegedések hallatán az olaszok még nem vették elég komolyan a veszélyt.

– Igazán akkor ijedtek meg, amikor a tömeges halálesetekről érkezett tájékoztatás, naponta százak haltak meg és a számok egyre emelkedtek. A hírek szerint például szerdán 475-en, csütörtökön 427-en hunytak el. Azért írok naponta a közösségi oldalamra, hogy Magyarországon ezt előzzék meg és mielőbb értsék meg a magyarok: valóban veszélyhelyzet van és fogadják meg a tanácsokat, és maradjanak otthon – jelentette ki Bognár Annamária. A Kisalföld kérdésére elmondta: az olaszok úgy gondolják, hogy augusztus előtt nem tér vissza az élet a normális kerékvágásba. – Az előrejelzések szerint a járvány jövő hét közepén éri el a tetőfokát. A karantén itt nálunk április 3-ig biztosan tart, én úgy számolom, április közepén enyhítenek majd valamennyit a szabályokon. Higgye el otthon mindenki: az olaszok rendes körülmények között vidámak és felszabadultak, de most nagyon meg vannak ijedve. Gyászolnak és nem énekelnek.