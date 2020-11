Négy évtizede gyógyít empátiával

1979 óta szolgálja, gyógyítja a rajkaiak, bezenyeiek és paprétiek generációit Nickné dr. Láng Magdolna fogszakorvos, akit az orvosi alapellátás terén végzett több mint négy évtizedes munkásságáért Magyar Ezüst Érdemkereszttel jutalmaztak.

Áder János államelnök az orvosi alapellátás terén végzett több mint négy évtizedes munkásságáért Magyar Ezüst Érdemkereszttel tüntette ki Nickné dr. Láng Magdolna fogorvost. Rajka mellett Bezenye és Paprét lakóit ellátó doktornőt az indulásról, hivatásáról és családjáról is kérdeztük.

A tudást nem lehet elvenni

– Dunabogdányban születtem: édesapám arra buzdította mindhárom gyermekét, hogy tanuljunk, mert a tudást nem vehetik el tőlünk. A szentendrei ferenceseknél érettségiztem, s már a gimnázium elején tudtam: a fogorvosi pályát választom. A Semmelweis-egyetemen 1979-ben doktoráltam, a Kádár-korszakban, amikor az ország egyenletes orvosi és fogorvosi ellátását tűzték ki célul. Akkor már kétgyermekes édesanyaként csakis olyan munkahely jöhetett számításba, ahol szolgálati lakást is tudnak biztosítani. Így költöztünk Rajkára, ahol egy évig szükséglakásba kényszerültünk, utána épült egy szolgálati lakás, ahová családommal beköltözhettem. Kezdő orvosként némi gyakorlattal rendelkeztem, viszont egy üres rendelőt vehettem át és egy szülésznői képzettségű asszisztens segítette munkámat. Később elvégezte a fogászati asszisztens iskolát is. A kezdeti nehézségekben sok támogatást kaptam unokábátyámtól, dr. Bonifert Ferenc mosonmagyaróvári fogorvostól – avat be pályája indulásába a doktornő.

Mint mondja, a kötelező három év letelte után a gyerekek miatt is ragaszkodott családjával Rajkához. Később már négy gyermekes szülőként döntött a házaspár a végleges letelepedés mellett. Mára egyébként három fia és egy lánya öt fiú és öt lány unokával ajándékozta meg. A gyógyító hivatásához nem csak a családja, hanem mindenek felett a Jóisten adott erőt neki.

Generációkat gyógyított

– Amikor ide kerültem, mintegy négyezer páciens tartozott a körzetembe a három településen. 1997 óta betéti társasági cégformába kerültem a közalkalmazotti státuszból. Most több mint 5400-an tartoznak az ellátási területemhez a gyerekfogászattal együtt. Generációkat gyógyítottam, az egykori gyermekek gyermekeit, unokáit is a mai napig. Jelenleg huszonegyedik századi körülmények között tudom fogadni a hozzám fordulókat, köszönhetően az új egészségháznak, melyben két székes rendelőt alakított ki a helyi önkormányzat – vezet körbe rendelőjében dr. Láng Magdolna, aki abban bízik, hogy hamarosan át tudja adni a stafétabotot egy fiatalabb kollégának. Ehhez arra számít, hogy mielőbb elkészül a rendelőhöz tartozó szolgálati lakás, ami vonzóvá tehetné a praxist.

– Örülnék, ha olyan kolléga vehetné át a praxisomat, melyet teljes felszereltségében adnék át, aki ugyanilyen empátiával gyógyítaná a betegeket, mint ahogyan én tettem a négy évtized alatt – osztotta meg reményeit.

A doktornő meghatódva mesélt az országos díj átadójáról, melyet a Vajdahunyad várában tartottak:

– Nagyon jó érzés, hogy gondolt rám és javasolt Kiss Vince rajkai polgármester, s felterjesztett, jelölésemet támogatta Nagy István agrárminiszter. Köszönet nekik érte! A Magyar Ezüst Érdemkereszt megtisztelő erkölcsi és eszmei elismerése eddigi munkámnak – búcsúzott a fogorvos, aki bízik benne, hogy az orvosok béremeléséből az alapellátásban dolgozó fogorvosok sem maradnak ki.