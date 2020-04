Négy éve épül a győri egyetem virtuális makettje egy telefonos játékban – videó

A győri Széchenyi István Egyetem teljes központi campusát lemodellezte egy telefonos játékban Horváth-Bors Dávid, az intézmény egyik hallgatója. Dávid 2015-ben iratkozott be, azóta építgeti hatalmas türelemmel, kockáról kockára a komplexumot. Már többször végzett volna a nagy művel, de pechjére az egyetem mindig újabb épületekkel gazdagodott, így kénytelen volt ő is folytatni a munkát. Jelenleg épp a Menedzsment Campus alapozásán dolgozik.

Talán az olvasók közül is többen találkoztak azzal a videóval a közösségi médiában, amelyben a Széchenyi István Egyetem campusának virtuális mását járható be a kollégiumtól egészen a könyvtárig. Természetesen a háromdimenziós modell nem tökéletes leképezése a valóságnak, de így is ámulatba ejtő az a részletgazdagság, amely az elkészült térképet jellemzi. Mivel sokakat lenyűgöztek a látottak, úgy döntöttünk, felkeressük a videó készítőjét, Horváth-Bors Dávid mesterszakos villamosmérnök hallgatót, meséljen erről a nem mindennapi vállalkozásról.

Unaloműzésként indult az egész

– eleveníti fel a kezdeteket Dávid. „Letöltöttem a Kiloblocks alkalmazást a mobilomra, és amikor volt egy-két szabad percem, nyomkodtam a telefont. Kisebb projektekkel kezdtem, először az otthoni családi házunkat építettem meg. Aztán jött az ötlet, hogy megcsinálom a D1 termet. Utána folytattam a környezetével, aztán elkészült a tanulmányi épület is és onnantól fogva nem volt megállás” – mondta portálunknak a mesterszakos villamosmérnök hallgató, aki azóta építgeti apránként a campust, mióta beiratkozott egyetemre. Azaz most már több mint négy éve.

Mint a videóban látható, Dávid az Aranyparttól egészen a könyvtárig mindent megépített virtuálisan. Amikor már többé-kevésbé állt minden főbb szárny a játékban, akkor sem dőlhetett hátra, hiszen elkezdődött a Multifunkciós Épület beruházása 2016-ban. A fiatal mérnökhallgató természetesen figyelemmel követte a projektet, és amint a látványtervek publikusak lettek, rögtön nekiállt az építkezésnek ő is.

Nálam előbb készen volt a multi kollégium, mint a valóságban

– tette hozzá nevetve.

Azonban Dávid hiába frissítette a térképet, rögtön ezután kezdődött egy újabb nagy fejlesztés, a FIEK-projekt. Nem volt mit tenni, tartani kellett a lépést, így a virtuális campus ismét új épületekkel gazdagodott. A munkával azonban most nem haladt olyan gyorsan, mint legutóbb: a háromból csak két objektum készült el – a Menedzsment Campus az alapozás fázisánál megrekedt. Szerencse, hogy a volt kekszgyár területére tervezett innovációs park építése még nem kezdődött el, hiszen akkor végképp nem lenne naprakész Dávid műve…

Érdekesség, hogy olyan helyek is visszaköszönnek a videóban, melyeket aligha ismerhet egy átlagos hallgató. Példaként említhető a Hegedűs Gyula Kollégium szerelőszintje a félemeleten vagy a még ennél is látványosabb víztartály a K1-es blokk előtt.

„Amikor még a földmunkák zajlottak, akkor figyeltem meg, hogy egy hatalmas lyukat ástak a munkások. Innen tudtam rekonstruálni a pontos elhelyezkedését a sprinklertartálynak” – avatott be a kulisszatitkokba az alkotó. Még elképesztőbb a földalatti csatornák tájolása: egy havas téli napon Dávid egyszerűen észrevette a kollégium ablakából, hogy bizonyos vonalak mentén elolvad a hó, így teljes mértékben kirajzolódott felülről, merre futnak a környezetüknél melegebb csövek.

Mint kiderült, nem is olyan egyszerű valós helyeket reprodukálni a játékban. Dávid is pontosan tudja, néhány hely máshogy néz ki a valóságban, mint nála, ám ezzel sokszor nem tud mit kezdeni, hiszen meg van kötve a keze. Az alkalmazás eszköztára ugyanis nagyon szegényes, nem lehet személyre szabni az elemeket, még a színüket sem lehet változtatni. Ami még nagyobb probléma, hogy a falvastagság is konstans, nem tud állítani rajta, ami nagyon zavaró Dávid szerint.

A másik gond magával a játéktérrel van. A Kiloblocks alkalmazásban egyetlen nagy térképen tud építkezni a felhasználó, ami teljesen fel van töltve dombokkal, hegyekkel, fákkal, tavakkal, tengerekkel. „Ezeket előbb mind el kellett bontanom, a tengereket feltöltenem, a dombokat elsimítanom” – panaszkodott Dávid. „Sajnos a népszerű MineCrafttal ellentétben itt nem lehet bármit megcsinálni. Ráadásul csakis én férek hozzá a térképhez, nem tudunk többen építkezni. Így nem is tudom megosztani a munkát másokkal” – fogalmazott.

Dávid ugyanakkor arra mindenképpen ügyelt, hogy a lehető legprecízebben határozza meg a méreteket. Az építéskor javarészt az emlékezetére hagyatkozott, de előfordult olyan eset is, hogy kiment a helyszínre fotózni, hogy pontosabban elkészíthesse azt a területet a játékban. A legnagyobb kihívás mégis a szintkülönbségek és az arányok betartása volt.

Nagyon előre kellett terveznem. Először kijelöltem az épületek sarkait és megnéztem, milyenek az arányok. Ha nem jött ki, akkor újraterveztem az egészet.

A Multifunkciós Épületet például felépítettem, de láttam, hogy nem arányos, így lebontottam és újra megcsináltam. Nálam a multi kollégium ezért csak hét szintes, holott a valóságban kilenc” – magyarázta Dávid.

A beszélgetésünk vége felé tartva felvetettük az ifjú villamosmérnöknek, hogy vajon nem tévesztett-e pályát. Úgy tűnik, az építész szakma meglehetősen testhezálló lenne a számára. Dávid persze tiltakozott.

„Mindenképpen villamosmérnök szerettem volna lenni, már középiskolában is ezt tanultam, a technikusit is elvégeztem. Jelenleg PLC programozóként dolgozok egy fémipari cégnél. Számomra ez csupán egy hobbi” – válaszolta megjegyzésünkre, ám nem tagadta, hogy az építész véna nem hiányzik a családjából. „Bátyám is a Széchenyin végzett, építésvezető mérnökként dolgozik, tehát rajta keresztül némileg belelátok a szakmába” – fűzte hozzá.

Zárásként Dávidot a terveiről faggattuk. Kérdésünkre elárulta, hogy amellett, hogy be szeretné fejezni a Menedzsment Campus épületét, más céljai is vannak.

Szeretnék tovább terjeszkedni a Mosoni-Duna másik oldalán. Lehetséges, hogy megépítem a híd melletti sátras uszodát, valamint, ha minden jól alakul, a kekszgyár helyén épülő leendő innovációs parkot is csatolom a campushoz

– jegyezte meg búcsúzóul.